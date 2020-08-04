Bayram tatili turizmcileri sevindirdi
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Bayram tatili turizmcileri sevindirdi

Deniz ve ormanlarının yanı sıra ziyaretçilerine yamaç paraşütü ve ekoturizm imkanı sunan Tekirdağ'da, Kurban Bayramı tatilinde yaşanan yoğunluk turizmcileri sevindirdi.

Bayram tatili turizmcileri sevindirdi
04.08.2020 12:06 | Son Güncelleme: 04.08.2020 12:57

Deniz ve ormanlarının yanı sıra ziyaretçilerine yamaç paraşütü ve ekoturizm imkanı sunan Tekirdağ'da, Kurban Bayramı tatilinde yaşanan yoğunluk turizmcileri sevindirdi.

Mavi bayraklı 6 plaja da sahip Tekirdağ, bayram tatilinde sezonun en yoğun günlerini yaşadı.

Trakya Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Orhan Çebi, AA muhabirine, tatilde iç turizmde yaşanan yoğunluğun esnafı sevindirdiğini söyledi.

Bayram tatilinde yerli ve yabancı çok sayıda turistin Tekirdağ'ı tercih ettiğini belirten Çebi, şunları kaydetti:

"Normalleşme sürecinden sonra iç turizmde ufak da olsa hareketlenme yaşanmıştı. Bayram tatiliyle birlikte esnafımızın istediği hareketlilik oldu. Tatil boyunca özellikle Şarköy, Marmaraereğlisi ve Süleymanpaşa ilçelerinde yoğunluk yaşandı. Tatilciler özellikle mavi bayraklı plajları tercih etti. Otellerimizin doluluk seviyesi gayet iyiydi."

Tatilci yoğunluğunun biraz daha süreceğini tahmin ettiklerini anlatan Çebi, "Tekirdağ'ın doğası, tarihi ve kültürel yapısı, özellikle salgın sonrası kamp ve karavan turizmini tercih edenlerin daha da çok ilgisini çekmeye başladı. Eylül sonuna kadar tatil sezonu devam eder. İstanbul'a yakın olmamız nedeniyle de bölgemize her zaman talep var. İnsanların buradan mutlu ayrılması bizleri sevindiriyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

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