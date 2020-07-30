Bayram tatili trafiğine "drone" ile denetim
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Bayram tatili trafiğine "drone" ile denetim

Gaziantep'te Kurban Bayramı öncesinde trafik yoğunluğu olan güzergahlarda drone ile denetimler yapıldı.

30.07.2020 21:26 | Son Güncelleme: 30.07.2020 21:31

Gaziantep'te Kurban Bayramı öncesinde trafik yoğunluğu olan güzergahlarda drone ile denetimler yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla kara yollarındaki kontrollerini arttırdı.

Sürücüleri ikaz eden ekipler, drone ile de denetim yaptı.

İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez ve Şahinbey İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Osman Akif Demirel de farklı yol kontrol noktalarında gerçekleştirilen denetimleri yerinde inceledi.

Zeybek ve Bekmez, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla seyahat eden vatandaşlardan trafik kurallarına ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlere uymalarını istedi.

Çocuklara trafik kurallarının yazılı olduğu çikolata, oyuncak, boyama kitabı ve kırmızı düdük hediye eden Zeybek ve Bekmez, trafik kurallarına uyulması konusunda sürücülere uyarıda bulundu.

Anne veya babalarının araç kullanırken kural ihlali yaptığı durumlarda çocuklardan kırmızı düdüklerini çalarak uyarıda bulunması istendi.

Denetimlerin bayram boyunca süreceği bildirildi.

Bayram tatili trafiğine 'drone' ile denetim

Kaynak: AA

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