TEM'in Bolu geçişi rahat

KURBAN Bayramı tatili için yola erken çıkanlar, TEM yolunun Bolu geçişinde akıcı yoğunluk oluştururken, trafikte aksama yaşanmadı.

KURBAN Bayramı tatili için yola erken çıkanlar, TEM yolunun Bolu geçişinde akıcı yoğunluk oluştururken, trafikte aksama yaşanmadı.

Kurban Bayramı tatilinde memleketlerine gitmek için yola çıkanlar nedeniyle TEM yolunun Bolu geçişinde özellikle Bolu Dağı, Çaydurt, Yeniçağa, Dörtdivan ve Gerede geçişlerinde yoğunluk oluştu ancak trafikte aksama olmadı. Akıcı yoğunluk, yolun yalnızca Ankara yönünde yaşanırken, İstanbul yönü ise boş kaldı. Trafik ve Karayolları ekiplerinin önlemler aldığı yolda, yoğunluğun akşam saatlerinde artması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük