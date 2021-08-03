Bayram tatili sonrası Kovid-19 vaka sayısı artışa geçen Van için aşı çağrısında bulunuldu

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi. Kamil Yavuzer, Van'da son zamanlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında artış yaşandığını belirterek, vatandaşlara aşı yaptırmaları çağrısında bulundu.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi. Kamil Yavuzer, Van'da son zamanlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında artış yaşandığını belirterek, vatandaşlara aşı yaptırmaları çağrısında bulundu.

Kovid-19 şüphesiyle hastaneye başvuranlar için oluşturulan alanda, gazetecilere açıklama yapan Yavuzer, vatandaşlara en iyi hizmeti vermeye çalıştıklarını söyledi.

Hastanede yatışı yapılan hastaların yüzde 80'inin aşı yaptırmayanlardan oluştuğunu ifade eden Yavuzer, insanların beklemeden işlemlerini tamamlayabilmeleri için gereken imkanları sağladıklarını aktardı.

Son günlerde Kovid-19 şüphesiyle başvuranların sayısının arttığına dikkati çeken Yavuzer, şöyle konuştu:

"Hastanede yatan vaka sayımız 160-180 arasında değişebiliyor. Takip ettiğimiz hastalarımızın büyük kısmı, aşı yaptırmayan hastalardan oluşuyor. Bu nedenle herkese aşılarını yaptırmaları çağrısında bulunuyoruz. Bayram öncesinde vaka sayılarımız az olduğu için daha küçük bir alanda hizmet veriyorduk. Bayram tatili sonrası maalesef vaka sayılarımızda artış oldu. Günde yaklaşık bin kişi hastaneye geliyor. Bu nedenle daha geniş bir alanda hizmet vermeye başladık. Bu sayede insanlar beklemeden işlemlerini yapabiliyor. Vaka sayımızın artmasına bağlı oluşmuş bir alan. Umuyoruz ki şehrimizde aşı oranlarının artması ile vaka oranları düşecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar