Bayram tatili öncesinde dijital bahar temizliği yapın

Bayramda, tatile çıkmadan bilgisayar ve mobil cihazlarınızı gözden geçirmeniz, huzurlu bir tatil için faydalı olur. Antivirüs ve internet güvenliği kuruluşu ESET, daha yüksek performans ve daha güvenli bilgisayar, telefon ve tablet kullanımı için dijital bahar temizliği tavsiye ediyor.