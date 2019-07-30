Bayram tatili öncesi jandarmadan tatil yollarında helikopterli denetim

Helikopterden kural ihlali yapan sürücüler tek tek tespit edildi

Denetimlerde 12 sürücüye ceza kesildi, 7 araç trafikten men edildi

KOCAELİ - Kocaeli'de jandarma ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği sahillerin bulunduğu Kandıra ilçesine ulaşımın sağlandığı İzmit-Kandıra yolunda helikopterle denetim yaptı. Denetimlerde 12 sürücüye ceza kesilirken, 7 araç trafikten men edildi.

Kocaeli'de jandarma ekipleri Kurban Bayramı öncesinde olası kazaların ve sürücü hatalarının önlenmesi için denetimlerini arttırdı. Kocaeli Jandarma İl Komutanlığı Trafik Şube ekipleri, alınan önlemler kapsamında havadan tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği plajlara ulaşımın sağlandığı yolu havadan denetledi. Ekipler Kandıra ilçesinde bulunan Kefken, Cebeci gibi tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği tatil bölgelerine ulaşımın sağlandığı İzmit-Kandıra yolu olarak da bilinen D-650 Karayolu'nda kural ihlallerinin tespit edilmesi ve önlem alınacak noktaların belirlenmesi amacıyla helikopterle denetim yaptı. Yaklaşık 50 kilometrelik yolda helikopter içerisinde denetimlerini sürdüren ekipler, kural ihlali yaptığı sürücüleri telsiz ile güzergahta bekleyen trafik ekiplerine bildirdi. Kural ihlali yapan araçlar denetim noktalarında jandarma ekipleri tarafından durdurularak ceza kesildi ve kurallar konusunda uyarılarda bulunuldu.

12 sürücüye ceza kesildi, 7 araç trafikten men edildi

Denetimler kapsamında 230 araç havadan denetlendi. Kural ihlali yaptığı tespit edilen 12 araç sürücüsüne toplam 9 bin 142 TL para cezası kesilirken, 7 araç ise trafikten men edildi. 1 sürücünün ise sürücü belgesi ekiplerce geri alındı. Öte yandan, bayram tatili boyunca denetimlerini arttıracakları öğrenilirken, jandarma ekipleri tatilcilerin önemli güzergahlarından olan İzmit-Kandıra yolunda her 5 kilometrede bir yer alacak. Yol boyunca ekipler, EDS, mobil PTS, insansız hava araçları, radar sistemi ve ekiplerle denetimlerini aralıksız olarak sürdürecek.

Kaynak: İHA