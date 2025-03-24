BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK: Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı?

Oruç ayının sona ermesiyle kutlanan Ramazan Bayramı, manevi huzurun yanı sıra aile ve sevdiklerle geçirilen özel anların da sembolü. Bayram heyecanı yaklaşırken, birçok kişi "Bayrama kaç gün kaldı?" sorusunun yanıtını araştırıyor. 2025 Ramazan Bayramı'nın hangi tarihte başlayacağı ve tatil süresinin kaç gün olacağı merak konusu. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2025 Ramazan Bayramı takvimi ve tatil süresine dair tüm detaylar...

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2025 yılında Ramazan Bayramı, 30 Mart Pazar günü başlayacak ve bayram, her sene olduğu gibi 3 gün sürecek.

30 Mart 2025 Pazar: Ramazan Bayramı 1. Günü

31 Mart 2025 Pazartesi: Ramazan Bayramı 2. Günü

1 Nisan 2025 Salı: Ramazan Bayramı 3. Günü

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK

Ramazan Bayramı'ndan bir gün önce, 29 Mart Cumartesi günü Arife Günü olarak kutlanacak. Kamu çalışanları için bayram tatili, Arife günü öğleden sonra başlayarak toplamda 3,5 gün sürebilir. Ancak, hükümetin ek tatil kararı alması durumunda bu sürenin daha da uzaması mümkün.

Ramazan Bayramı ne zaman

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da bayram tatilinin 9 güne çıkarılabileceği konuşulurken, gözler bugün gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'na çevrilmiş durumda. İki haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı bugün Beştepe'de olacak.

Ramazan Bayramına kaç gün kaldı

RAMAZAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI?

2025 Ramazan Bayramı'nın ilk günü 30 Mart 2025 Pazar günü başlayacak. 24 Mart Pazartesi günü itibariyle Ramazan Bayramı'na 6 gün kaldı.