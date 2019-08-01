Bayram tatili kaç gün? Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı?

Kurban Bayramı tatili için geriye sayım başladı. Vatandaşlar, bayram tatili kaç gün olacak diye merak ediyor. Turizm sektörü bayram tatilinin uzatılması için ısrarla tekliflerini sunarken Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklaması dikkat çekti. Peki, Kurban Bayramı ne zaman başlıyor? Bayram tatili kaç gün olacak?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı, Hicri takvime göre Zilhicce ayının onuncu gününde başlıyor. Bu ise Miladi takvime göre 11 Ağustos Pazar gününe denk geliyor. 4 gün sürecek Kurban Bayramı, 14 Ağustos Çarşamba günü sona eriyor. İşte 2019 Kurban Bayramı tarihleri...

TARİH GÜN 10 Ağustos 2019 Cumartesi Bayram arifesi 11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı 1.Gün 12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı 2.Gün 13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı 3.Gün 14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı 4.Gün

ALBAYRAK "BAYRAM TATİLİNİN UZATILMASINA OLUMLU BAKMIYORUM"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kurban Bayramı tatilinin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin ise "Açıkçası şahsi kanaatim sorulursa, ben bayram tatilinin uzatılmasına çok olumlu bakmıyorum. Benim tasarrufum değil, hükümetin genel tasarrufu olur. Zaten tatil döneminden geçiyoruz. Tam tersine üretim odaklı süreç oluşturursak şahsi kanaatim daha uygun olur." ifadesini kullandı.

KURBAN BAYRAMI TATİLİNDE TURİZMCİLERİN İSTEĞİ GERÇEKLEŞECEK Mİ?



Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün yapılarak, turizme büyük katkı sağladığını ifade eden turizmciler, Kurban Bayramı tatilinin de 9 gün olmasını talep ediyor. Fakat Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması talebine Ankara Ticaret Odası'ndan (ATO) itiraz geldi. ATO Başkan Gürsel Baran, "Uzun tatillerde üretim çarkları ve ticaret kesintiye uğruyor, ihracat yavaşlıyor. Tatil ve bayram herkesin hakkı ancak süreleri ülke ekonomisine zarar vermeyecek bir şekilde planlanmalı" dedi.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasının turizm sektörü dışında kalan sektörlerde iş hacmini daralttığını söyledi.

2019 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Bu yıl, Kurban Bayramı arifesi, 10 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor. Cumartesi - Pazar günü hafta sonu tatili. Sonraki üç gün, 12-13-14 Ağustos Kurban Bayramı tatili. Sonraki hafta sonu ile birleştirilme kararı alınması halinde Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkar. Fakat Bakanlar Kurulu tarafında alınacak karar idari tatil olacak. Özel şirketlerde çalışanlar ise yıllık izinden 15 Ağustos Perşembe ve 16 Ağustos Cuma günü için kullanabilirler. Böylece bayram tatilini 9 güne uzatmak mümkün.