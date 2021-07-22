Bayram tatili kaç gün? Bayram tatili ne zaman bitiyor? Bayram kaç gün?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatili süresinin konuşulduğu Kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı. Bayramın son günü ne zaman? Bayram tatili kaç gün? Bayram tatili ne zaman bitiyor? Bayram kaç gün?
Kurban Bayramı devam ederken vatandaşlar bayram tatili süresini merak ediyor. Bayram tatili kaç gün? Bayram tatili ne zaman bitiyor? Bayram kaç gün?
BAYRAM KAÇ GÜN?
- Kurban Bayramı Arife Günü : 19 Temmuz 2021 Pazartesi
- Kurban Bayramı 1. günü : 20 Temmuz 2021 Salı
- Kurban Bayramı 2. günü : 21 Temmuz 2021 Çarşamba
- Kurban Bayramı 3. günü : 22 Temmuz 2021 Perşembe
- Kurban Bayramı 4. günü : 23 Temmuz 2021 Cuma
BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?
Yapılan açıklamaya göre 16 Temmuz Cuma tatil olmayacak. Haliyle Kurban Bayramı Tatili 14 Temmuz Çarşamba akşamı değil 16 Temmuz Cuma akşamından başlayacaktır. 9 gün sürecek Kurban Bayramı tatili 26 Temmuz'da son bulacak.