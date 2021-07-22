Bayram tatili kaç gün? Bayram tatili ne zaman bitiyor? Bayram kaç gün?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatili süresinin konuşulduğu Kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı. Bayramın son günü ne zaman? Bayram tatili kaç gün? Bayram tatili ne zaman bitiyor? Bayram kaç gün?