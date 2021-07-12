Bayram tatili kaç gün? Bayram tatili birleşti mi? Bayram promosyon ne zaman yatacak?

Kurban Bayramı'na kısa süre kalması ile birlikte vatandaşlar Bayram ne zaman? Bayram ikramiyesi! Bayram kaç gün? Bayram tatil kaç gün? Bayram tatili birleşti mi? Bayram promosyon ne zaman yatacak? sorularını araştırmaya başladı.

Kurban Bayramı her sene 11-12 gün daha erken kutlanmasından dolayı Kurban Bayramı arefe günü bu yıl 19 Temmuz 2021 Pazartesi gününe denk gelmektedir. Peki, Bayram tatil kaç gün? Bayram tatili birleşti mi? Bayram promosyon ne zaman yatacak?

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Kabine toplantısı, bugün 15.30'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Kritik toplantının ana gündem maddesi ise Kurban Bayramı tatili süresi olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde tatil için 9-10 gün gibi bir sürenin konuşulduğunu ve Kabine sonrasındaki millete sesleniş konuşmasında son durumu paylaşacağını açıklamıştı.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Kurban Bayramı için beklenen emekli ikramiyelerinin ödemesinin yapılacağı tarih henüz belli olmadı. Fakat bununla birlikte bayramdan 1 hafta önce yatırılması bekleniyor. Dolayısıyla kurban bayramı ikramiyesi 12-19 Temmuz arasında yatırılacağı düşünülüyor.