Bayram tatili kaç gün 2025? Ramazan bayramı tatili kaç gün sürecek?

2025 Ramazan Bayramı için hazırlık yapan vatandaşlar, bayram tatili kaç gün 2025 sorusunun yanıtını resmi takvim üzerinden öğrenmeye çalışıyor. Tatilin hafta sonuna denk gelip gelmeyeceği, ek günlerin tatil ilan edilip edilmeyeceği ise en çok merak edilenler arasında. Peki, Ramazan bayramı tatili kaç gün sürecek? Bayram tatili kaç gün 2025? İşte detaylar...

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN 2025?

2025 Ramazan Bayramı, 30 Mart Pazar günü başlayacak ve 1 Nisan Salı günü sona erecek. Tatilin ilk günü öncesinde yer alan 29 Mart Cumartesi Arefe Günü ise yarım gün tatil olarak geçiyor. Bu durumda, bayram tatili kaç gün 2025 sorusunun cevabı 3,5 gün olarak yanıt buluyor.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

Kamu çalışanları ve özel sektör çalışanları için tatilin uzaması halinde 3,5 günlük Ramazan Bayramı tatili hafta sonlarıyla birleştirilerek toplamda 5 güne kadar çıkabilir. Bu da özellikle seyahat ya da memleket ziyareti planlayan vatandaşlar için önemli bir avantaj olabilir.