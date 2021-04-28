Bayram tatili kaç gün? 2021 Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Kamuda çalışanlar için 2021 Bayram tatili kaç gün oldu?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bayram tatili kaç gün? 2021 Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Kamuda çalışanlar için 2021 Bayram tatili kaç gün oldu?

Bayram tatili kaç gün? 2021 Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Kamuda çalışanlar için 2021 Bayram tatili kaç gün oldu?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre kamuda çalışanların bayram tatili günleri belli oldu. Peki, kamuda çalışanlar için bayram tatili kaç gün olacak? 2021 Ramazan Bayramı tatili kaç gün sürecek?

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre; kamuda çalışanlar Ramazan Bayramı öncesindeki 10 ve 11 Mayıs'ta tam, 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli sayılacak. Bu kararla birlikte memurlar 9 günlük izne tabi olacak. Ayrıntılar haberimizde...

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLDU?

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, 27 Nisan 2021 tarih ve "COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler" konulu yazıyı ilgili birimlere gönderdi. Resmi yazıda, Ramazan bayramına denk gelen haftada kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı belirtildi. Bu kapsamda memurlar, bayram öncesindeki 10 ve 11 Mayıs'ta tam, 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli sayılacak. Böylece kamu çalışanları bayramda 9 gün izin yapacak.

Genelgede şu ifadelere yer verildi:

  • - 30 Nisan 2021 tarihi itibariyle hizmetler (sağlık, güvenlik, acil çağrı gibi kritik görev alanları hariç) asgari personelle yürütülecek.
  • - Yine hizmetlerin asgari personel bulundurularak yürütülmesi kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs 2021 Pazartesi ve 11 Mayıs 2021 Salı günleri tam gün, 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü yarım gün idari izinli sayılmaları Cumhurbaşkanlığınca uygun görülmüştür.
Son Dakika: Kamuda çalışanlar için idari izin kararı! Bayram tatili 9 güne çıktı
Son Dakika: Kamuda çalışanlar için idari izin kararı! Bayram tatili 9 güne çıktı
Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şeyma Subaşı Burcu Biricik Serenay Sarıkaya Farah Zeynep Abdullah
Spor Fatih Terim Yılmaz Vural Fırat Aydınus Hamza Hamzaoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bayram tatili kaç gün? 2021 Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Kamuda çalışanlar için 2021 Bayram tatili kaç gün oldu? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 01:31:53. #1.14#

title