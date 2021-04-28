Bayram tatili kaç gün? 2021 Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Kamuda çalışanlar için 2021 Bayram tatili kaç gün oldu?

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre kamuda çalışanların bayram tatili günleri belli oldu. Peki, kamuda çalışanlar için bayram tatili kaç gün olacak? 2021 Ramazan Bayramı tatili kaç gün sürecek?

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre; kamuda çalışanlar Ramazan Bayramı öncesindeki 10 ve 11 Mayıs'ta tam, 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli sayılacak. Bu kararla birlikte memurlar 9 günlük izne tabi olacak. Ayrıntılar haberimizde...

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLDU?

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, 27 Nisan 2021 tarih ve "COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler" konulu yazıyı ilgili birimlere gönderdi. Resmi yazıda, Ramazan bayramına denk gelen haftada kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı belirtildi. Bu kapsamda memurlar, bayram öncesindeki 10 ve 11 Mayıs'ta tam, 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli sayılacak. Böylece kamu çalışanları bayramda 9 gün izin yapacak.

Genelgede şu ifadelere yer verildi: