Bayram tatili için köye giden ailenin evinde yangın çıktı
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Bayram tatili için köye giden ailenin evinde yangın çıktı

Denizli'de bayram tatili için köylerine giden ailenin evinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Bayram tatili için köye giden ailenin evinde yangın çıktı
25.05.2020 11:56 | Son Güncelleme: 25.05.2020 12:01

Denizli'de bayram tatili için köylerine giden ailenin evinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Evde yaşayanların bayram nedeniyle köye gitmesi ise olası bir facianın önüne geçti.

Yangın, Pamukkale ilçesi Gökpınar Mahallesi 102 sokak üzerinde meydana geldi. 3 katlı apartmanın giriş katında çıkan yangını fark eden apartman sakinleri olayı 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Ev sahibi Adem Gül'ün ise ailesi ile birlikte bayram nedeniyle köylerine gittiği öğrenildi. Apartman sakinlerinden Güllü Kaya, bahçede kahvaltı yapacakları esnada evin içinden çıkan dumanları fark ettiklerini belirterek, "Bahçede kahvaltı yapacaktık. Eşim evden çıkan dumanları fark etti. Kiracımızın anahtarı bizdeydi, kapıyı açtım içeriye girmeye çalıştım ama giremedim. Yangının mutfakta bulunan buzdolabından yani elektrikten çıktığı söylendi" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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