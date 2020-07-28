Bayram tatili için Güneydoğu'dan davet var
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Bayram tatili için Güneydoğu'dan davet var

RIDVAN KORKULUTAŞ/EŞBER AYAYDIN - Tarihi mekanları, inanç turizmindeki değerleri ve lezzet duraklarıyla turizm pastasından her geçen gün daha fazla pay almaya başlayan Güneydoğu Anadolu Bölgesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşanan durgunluğu Kurban Bayramı tatilinde...

Bayram tatili için Güneydoğu'dan davet var
28.07.2020 11:05 | Son Güncelleme: 28.07.2020 11:17

RIDVAN KORKULUTAŞ/EŞBER AYAYDIN - Tarihi mekanları, inanç turizmindeki değerleri ve lezzet duraklarıyla turizm pastasından her geçen gün daha fazla pay almaya başlayan Güneydoğu Anadolu Bölgesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşanan durgunluğu Kurban Bayramı tatilinde atlatmak istiyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin daha fazla ilgisini çeken Güneydoğu turizmi, Kovid-19 döneminde sakin günler yaşadı.

Normalleşme süreciyle yavaş yavaş turistleri çekmeyi başaran Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Kurban Bayramı döneminde tarihi bir yolculuğa çıkmak isteyenleri bekliyor. Bölge, Şanlıurfa ve Gaziantep'teki lezzet duraklarıyla da öne çıkıyor.

Tatil Gaziantep'ten başlıyor

Gastronomi turizmiyle dikkati çeken Gaziantep'te ziyaretçi hareketliliği yaşanıyor.

Salgın öncesinde özellikle hafta sonları tur otobüslerinin fazlalığının dikkati çektiği, son dönemlerde de yeniden eski günlerine dönmeye başlayan kentte, Zeugma Mozaik Müzesi, Bakırcılar Çarşısı, Elmacı Pazarı, Gaziantep Kalesi ve Gaziantep Hayvanat Bahçesi gibi mekanlar, sıklıkla ziyaret edilen bölgeler arasında yer alıyor.

Kentteki otellerde, rezervasyon yaptırmadan yer bulmak pek mümkün olmuyor.

UNESCO'nun gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil ettiği Gaziantep'te, restoranlar da turistlerin ilgi gösterdiği mekanların başında geliyor.

"Baklavanın başkenti" Gaziantep'e gelen yerli ve yabancı turistler, eşsiz bir mutfak kültürüyle karşı karşıya kalıyor. Izgara ve tatlı çeşitleri dışında 400'e yakın, kente özgü kazan yemeğini tatma fırsatı bulan ziyaretçiler, onlarca müzeyi ziyaret ederek kültürel bir yolculuğa da çıkabiliyor.

- İnanç turizminin başkenti

Bölgenin önemli turizm merkezi konumunda olan Şanlıurfa, lezzetli mutfağının yanı sıra inanç ve kültür turizmi açısından önemli potansiyelleri bünyesinde barındırıyor.

Başta dünyanın en eski tapınak kalıntıları olarak kabul edilen, 12 bin 500 yılık geçmişi bulunan Göbeklitepe ve Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen bölgeye ev sahipliği yapan Şanlıurfa, tarihi dokuları görmek ve inanç turizminin önemli değerlerini keşfetmek isteyenleri bekliyor.

Perre Antik Kenti ve güneşin en güzel doğup battığı yer olarak belirtilen Nemrut'u bünyesinde barındıran Adıyaman da dikkatleri çekiyor.

Bölge tatiline çıkan kişiler, kadim şehir Diyarbakır ve tarihi taş evleriyle dikkati çeken Mardin'i ziyaret ederek, Güneydoğu turunu tamamlıyor.

- "Kurban Bayramı'nda İbrahim Peygamber'in şehri ziyaret edilmeli"

Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Müslüm Çoban, AA muhabirine, Kurban Bayramı'da turistlerin Güneydoğu ve Şanlıurfa'yı ziyaret etmesini beklediklerini söyledi.

Kurban Bayramı'nın İbrahim Peygamber ile bağlantılı olduğuna işaret eden Çoban, şunları kaydetti:

"Bayramda İbrahim Peygamber'in şehri ziyaret edilmeli, doğduğu mağara ve ateşe atıldığı Balıklıgöl görülmeli. Birçok misafirimiz bayram tatilinde bölgeye gelerek Balıklıgöl ve Göbeklitepe'yi ziyaret etmek istiyor. Ziyaretçilerin Şanlıurfa'nın saklı cenneti Halfeti'yi ve Birecik'i dolaşarak da güzel vakit geçireceklerine inanıyoruz. Kurban Bayramı'nda misafirlerimizi hijyen kurallarına uygun mekanlara, sosyal mesafeye uygun ve maskeli şekilde bekliyoruz."

Kaynak: AA

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