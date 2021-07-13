Bayram tatili hangi gün? Çarşamba mı Cuma mı başlıyor? 2021 Kurban Bayramı tatili 14 Temmuz akşamından mı başlayacak? Bayram tatil günleri!

Dünkü Kabine Toplantısı sonrasında Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak açıklandı. Bunun ardından vatandaşlar Kurban Bayramı tatili hangi gün başlayacak merak etti. Bayram tatili Çarşamba günü mü başlıyor yoksa Cuma günü akşamı mı başlıyor? Bayram tatili kaç gün oldu? 2021 Kurban Bayramı tatil günleri ne zaman?

Kurban bayramı tatili hangi gün başlayacak? Kurban Bayramı tatil günleri belli oldu mu? Bayram tatili kaç gün sürecek? 2021 bayram tatili ne zaman başlıyor? 2021 Bayram tatili hangi gün başlayacak? Bayram tatili 14 Temmuz Çarşamba mı, 15 Temmuz Perşembe mi, 16 Temmuz Cuma mı başlıyor? Tatil kaç gün sürecek?

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

11 olacağı tahmin edilen Bayram tatili süresiyle ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pazartesi gün yarım günü salıdan cumaya ise tam gün tatildir. Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirledik. Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor" ifadelerini kullandı.

KURBAN BAYRAMI TATİL HANGİ GÜN BAŞLIYOR? ÇARŞAMBA MI CUMA MI?

Yapılan açıklamaya göre 16 Temmuz Cuma tatil olmayacak. Haliyle Kurban Bayramı Tatili 14 Temmuz Çarşamba akşamı değil 16 Temmuz Cuma akşamından başlayacaktır.

Buna göre 2021 Kurban Bayramı tatil günleri şu şekilde:

17 Temmuz Cumartesi

18 Temmuz Pazar

19 Temmuz Pazartesi (Arefe günü)

20 Temmuz Salı (Kurban Bayramı 1. günü)

21 Temmuz Çarşamba (Kurban Bayramı 2. günü)

22 Temmuz Perşembe (Kurban Bayramı 3. günü)

23 Temmuz Cuma (Kurban Bayramı 4. günü)

24 Temmuz Cumartesi

25 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı tatili toplam 9 gün sürecektir.

Bayram tatili ne zaman başlıyor : 16 Temmuz Cuma günü akşamı

Bayram tatili ne zaman bitecek : 25 Temmuz Pazar günü akşamı