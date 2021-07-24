Bayram tatili dönüşünde trafik denetimleri sürüyor

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı tatili dönüşünde trafik yoğunluğunun arttığı bölgelerde denetimlerini sürdürüyor.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı tatili dönüşünde trafik yoğunluğunun arttığı bölgelerde denetimlerini sürdürüyor.

Bayram tatilinin sonlarına yaklaşılmasıyla tatile ve memleketlerine giden vatandaşların dönüş yolundaki güvenliği kapsamında, Ankara'nın giriş ve çıkışlarında trafik denetimleri arttırıldı.

Özellikle yolcu otobüslerinde yoğunlaşan kontrollerde, sürücü ve yolcuların kimlik kontrolü ile şoförlerin dinlenme süreleri, araçlarda yedek sürücü olup olmadığı, yolcu sayısı, emniyet kemeri kontrolü ve hız denetimleri gerçekleştiriliyor.

Uygulama takip cihazı adı verilen cihazlarla da vatandaşların GBT ve karantina sorguları yapılıyor.

Denetimlerde çevrilen vatandaşlardan Ufuk Kurtuluş, sağlık personeli olduğunu ve mesai bitiminin ardından Polatlı'dan Ankara il merkezine gittiğini söyledi.

Yollarda fazla bir yoğunluk olmadığını ancak birkaç trafik kazasına rastladığını belirten Kurtuluş, yola çıkan sürücülere dikkatli olmaları ve aşırı sürat yapmamaları tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş