BAYRAM TATİLİ DÖNÜŞÜNDE KOCAELİ GEÇİŞİNDE TRAFİK YOĞUN VE AKICI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BAYRAM TATİLİ DÖNÜŞÜNDE KOCAELİ GEÇİŞİNDE TRAFİK YOĞUN VE AKICI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KURBAN Bayramı tatillerini memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçirenlerin dönüş yolculuğu sürüyor.

KURBAN Bayramı tatillerini memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçirenlerin dönüş yolculuğu sürüyor. TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Kocaeli geçişinde trafiğin yoğun ve akıcı olduğu görüldü.

TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Kocaeli geçişlerinde sabah erken saatlerinden itibaren İstanbul istikametinde yoğunluk oluştu. Ulaşımda aksamalar yaşanmazken, bayram trafiğine girmek istemeyen sürücüler ise Kuzey Marmara Otoyolu'nu tercih ediyor. Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde de akıcı bir trafik yaşanıyor. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin karayollarında denetimleri sürüyor. Kocaeli geçişinde her 10 kilometrede bir trafik ekibi, olası kazalara ve olumsuzluklara müdahalede bulunmak için hazır bekliyor.

BAYRAM TATİLİ DÖNÜŞÜNDE KOCAELİ GEÇİŞİNDE TRAFİK YOĞUN VE AKICI
BAYRAM TATİLİ DÖNÜŞÜNDE KOCAELİ GEÇİŞİNDE TRAFİK YOĞUN VE AKICI
BAYRAM TATİLİ DÖNÜŞÜNDE KOCAELİ GEÇİŞİNDE TRAFİK YOĞUN VE AKICI
BAYRAM TATİLİ DÖNÜŞÜNDE KOCAELİ GEÇİŞİNDE TRAFİK YOĞUN VE AKICI
BAYRAM TATİLİ DÖNÜŞÜNDE KOCAELİ GEÇİŞİNDE TRAFİK YOĞUN VE AKICI
BAYRAM TATİLİ DÖNÜŞÜNDE KOCAELİ GEÇİŞİNDE TRAFİK YOĞUN VE AKICI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İstanbul'a dönüş başladı! 21 ilin kesiştiği Gerede'de tam 70 kilometrelik araç kuyruğu oluştu
İstanbul'a dönüş başladı! 21 ilin kesiştiği Gerede'de tam 70 kilometrelik araç kuyruğu oluştu
'Kasap, doğranması için verdiğim eti, eksik ve kokmuş teslim etti' deyip şikayetçi oldu
"Kasap, doğranması için verdiğim eti, eksik ve kokmuş teslim etti" deyip şikayetçi oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ne olur şu yamaçlarda 5 kat, 10 kat binalar yapmayın'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne olur şu yamaçlarda 5 kat, 10 kat binalar yapmayın"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Fuat Oktay Özgür Özel Mustafa Demir Mustafa Şentop
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Düm Tek Tek Şeyma Subaşı
Spor Muslera Mesut Özil Arda Turan Aytaç Kara Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
BAYRAM TATİLİ DÖNÜŞÜNDE KOCAELİ GEÇİŞİNDE TRAFİK YOĞUN VE AKICI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.7.2021 12:24:15. #1.16#

title