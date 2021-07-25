Bayram tatili dönüşünde Bolu geçişinde trafik akıcı

KURBAN Bayramı tatilinin son gününde, TEM'in Bolu geçişinde akıcı yoğunluk oluştu.

KURBAN Bayramı tatilinin son gününde, TEM'in Bolu geçişinde akıcı yoğunluk oluştu. Ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmıyor.

Tatilciler, bayram tatilinin son gününde TEM'in Bolu geçişinde yoğunluk oluştu. Ancak trafikte durma ya da aksama yaşanmadı. Dönüşlerin günlere yayılması nedeniyle Bolu geçişinde trafikte herhangi bir olumsuzluk beklenmiyor. Güzergahta ulaşım rahat bir şekilde sağlanıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük