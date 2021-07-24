Bayram tatili dönüşünde Bolu geçişinde trafik akıcı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bayram tatili dönüşünde Bolu geçişinde trafik akıcı

Bayram tatili dönüşünde Bolu geçişinde trafik akıcı
Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel

KURBAN Bayramı tatili dönüşünde trafiğe takılmamak için tatilciler yola erken çıkarken, TEM Otoyolunun Bolu geçişinde ulaşımın akıcı olduğu görüldü.

KURBAN Bayramı tatili dönüşünde trafiğe takılmamak için tatilciler yola erken çıkarken, TEM Otoyolunun Bolu geçişinde ulaşımın akıcı olduğu görüldü.

Tatilciler, bayram tatilinin son günü oluşabilecek trafiğe takılmamak için dün akşam saatlerinden itibaren yollara çıkmaya başladı. TEM'in Bolu geçişinin İstanbul yönünde akşam saatlerinde yoğunluk başladı. Ancak ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadı. Sabah saatlerinde de yollarda hafif bir yoğunluk olduğu gözlendi. Trafikte durma ya da aksama yaşanmadı. Dönüşlerin günlere yayılması nedeniyle Bolu geçişinde trafikte herhangi bir yoğunluk beklenmiyor.


Bayram tatili dönüşünde Bolu geçişinde trafik akıcı
Bayram tatili dönüşünde Bolu geçişinde trafik akıcı
Bayram tatili dönüşünde Bolu geçişinde trafik akıcı
Bayram tatili dönüşünde Bolu geçişinde trafik akıcı
Bayram tatili dönüşünde Bolu geçişinde trafik akıcı
Bayram tatili dönüşünde Bolu geçişinde trafik akıcı
Bayram tatili dönüşünde Bolu geçişinde trafik akıcı
Bayram tatili dönüşünde Bolu geçişinde trafik akıcı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük

İstanbul'a dönüş başladı! 21 ilin kesiştiği Gerede'de tam 70 kilometrelik araç kuyruğu oluştu
İstanbul'a dönüş başladı! 21 ilin kesiştiği Gerede'de tam 70 kilometrelik araç kuyruğu oluştu
'Kasap, doğranması için verdiğim eti, eksik ve kokmuş teslim etti' deyip şikayetçi oldu
"Kasap, doğranması için verdiğim eti, eksik ve kokmuş teslim etti" deyip şikayetçi oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ne olur şu yamaçlarda 5 kat, 10 kat binalar yapmayın'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne olur şu yamaçlarda 5 kat, 10 kat binalar yapmayın"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Derya Yanık Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Derya Uluğ Buse Varol Fatma Girik Kadir Doğulu
Spor Aytaç Kara Burak Elmas Alper Yılmaz Volkan Demirel Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bayram tatili dönüşünde Bolu geçişinde trafik akıcı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.7.2021 10:01:32. #1.14#

title