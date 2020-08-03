Bayram tatili dönüşü trafik denetimi İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri bayram tatili dönüşü helikopter destekli trafik denetimi yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri bayram tatili dönüşü helikopter destekli trafik denetimi yaptı.

TEM Otoyolu Çamlıca Gişeleri'nde gerçekleştirilen denetimlere trafik ve asayiş polisleri katılırken, polis helikopteri de destek verdi.

Denetimlerde İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgelerde belirtilen hususlar ile İstanbul İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlar gereği sosyal mesafe kuralına ve maske kullanım zorunluluğuna uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Araçlardaki çocuklara düdük ve ailelerini uyarmaları için trafik bilgi kartları dağıtılan denetimler sırasında, kentte trafik yoğunluğunun yüzde 18 civarında olduğu gözlendi.

Kaynak: AA