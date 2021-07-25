Bayram tatili dönüşü otogarda yoğunluk

Bayram tatili dönüşü otogarda yoğunluk 9 günlük Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirenler İstanbul'a geri dönmeye başladı.

Bayram tatili dönüşü otogarda yoğunluk

İSTANBUL - 9 günlük Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirenler İstanbul'a geri dönmeye başladı. Geri dönüşlerin başlamasıyla 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk yaşandığı görüldü.

17 Temmuz 2021'de başlayan ve 26 Temmuz 2021 Pazartesi günü sona erecek olan bayram tatilinin dönüş yolculukları da başladı. 9 günlük süreyi memleketlerinde geçirenler, rotasını yeniden İstanbul'a çevirdi. Bayram tatilinin bitmesinin ardından otobüslerle İstanbul'a dönen vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu. İstanbul'a dönenler yolların kalabalık olduğunu ifade ederken, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki dönüş yoğunluğunun yarın da devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Volkan Kayalar