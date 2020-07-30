Bayram tatili dolayısıyla drone ile trafik denetimleri sürüyor
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Bayram tatili dolayısıyla drone ile trafik denetimleri sürüyor

Bayram tatili dolayısıyla drone ile trafik denetimleri sürüyor Eskişehir'de trafik ekipleri bayram mesaisinde Eskişehir'de Kurban Bayramı dolayısıyla şehir giriş ve çıkışları başta olmak üzere trafiğin yoğun olduğu bölgelerde drone ile trafik denetimi gerçekleştirildi.

30.07.2020 18:52 | Son Güncelleme: 30.07.2020 20:14

Bayram tatili dolayısıyla drone ile trafik denetimleri sürüyor

Eskişehir'de trafik ekipleri bayram mesaisinde

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de Kurban Bayramı dolayısıyla şehir giriş ve çıkışları başta olmak üzere trafiğin yoğun olduğu bölgelerde drone ile trafik denetimi gerçekleştirildi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü, şehirdeki trafik denetimlerine hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Kurban Bayramı öncesi Eskişehir - Bursa, Eskişehir - Ankara ve Eskişehir - Kütahya karayolları üzerinde drone ile denetimler gerçekleştirildi. Yapılan denetimler ile cep telefonu, emniyet kemeri, hatalı şerit değiştirme ve yakın takip gibi ihlaller tespit edilirken 'Yaşam için kısa bir mola' sloganıyla sürücüleri trafik konuları üzerinde bilinçlendirmek amacıyla kısa filmler izletildi. Ayrıca yolculuk yapan vatandaşlara trafik kurallarının yazılı olduğu çikolatalar hediye edildi. Denetimlerin ise bayram boyunca süreceği öğrenildi.

"Toplam 68 ekiple sorumlu olduğumuz güzergahlarda trafik tedbiri almış bulunuyoruz"

Konuyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Eskişehir Bölge Trafik ve Denetleme Şube Müdürü Zafer Aydın, "Bugün D-200 Karayolunda bulunuyoruz. Eskişehir, Bursa, Ankara, Kütahya ve Afyonkarahisar karayollarının bağlantı noktasında olan bir karayolumuz. En yoğun noktasında günlük 70 bin araç geçişi olan diğer noktalarında da 30 bin civarında araç geçişi olan bir karayolu. Pandemi süreci ile birlikte vatandaşlarımızın bayram tatili için bireysel olarak araç kullanmalarından kaynaklı yüzde 30 civarında bir trafik yoğunlunun meydana geldiğini biliyoruz. Biz bu süreçte 53 tane trafik ekibi, 15 tane motosikletli ekiple beraber toplam 68 ekiple sorumlu olduğumuz güzergahlarda trafik tedbiri almış bulunuyoruz. Yaptığımız faaliyetlerden kısaca bahsetmek gerekirse drone ile havadan trafik denetimi gerçekleştiriyoruz. Havadan gerçekleştirdiğimiz trafik denetimlerinde sürücülerimizin emniyet kemeri kullanımı, cep telefonu kullanımı, hatalı şerit değiştirme ve yakın takip gibi ihlalleri tespit ederek sürücülere gerekli yasal yaptırımları uyguluyoruz. Yine bu çerçevede 'Yaşam için kısa bir mola' sloganıyla sürücülere kısa eğitici filmler göstererek trafik konuları üzerinde daha bilinçlenmesini amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bayram tatili dolayısıyla drone ile trafik denetimleri sürüyor

Kaynak: İHA

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