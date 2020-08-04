BAYRAM TATİLİ BİTTİ, TOPLU ULAŞIM ARAÇLARI ESKİ KALABALIK GÜNLERİNE DÖNDÜ Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte, İstanbul trafiği ve toplu ulaşım araçları eski kalabalık günlerine döndü.

Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte, İstanbul trafiği ve toplu ulaşım araçları eski kalabalık günlerine döndü. Altunizade metrobüs durağına gelen çok sayıda vatandaş, toplu ulaşım araçlarının yoğun olduğunu ifade etti.

4 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle İstanbulluların büyük çoğunluğu memleketlerine ya da tatil beldelerine gitmişti. Bir süredir boş kalan trafik ve toplu ulaşım araçları, tatilin bitmesiyle birlikte eski kalabalık günlerine döndü. Altunizade metro ve metrobüs duraklarında, yoğunluk yaşandığı gözlendi. Bazı vatandaşlar toplu ulaşım araçlarının çok kalabalık olduğunu ve koronavirüs salgını nedeniyle endişeli olduklarını ifade etti.

"VİRÜS YOKMUŞ GİBİ"

İşe gitmek için otobüs, metro ve metrobüs kullandığını ifade eden Dursun Katar, "Çok kalabalık. Sultanbeyli'den otobüse, oradan metroya bindim, metrobüse aktarma yapacağım. Çok kalabalıktı. Eskisi gibi, virüs yok gibi şu anda" şeklinde konuştu.

"MASKE TAKMAYANLAR VAR"

Evine gitmek üzere Altunizade'den metrobüse binecek olan Ömer Kankur, "Koronavirüsten korkuyoruz şu an. Mümkün olduğu kadar sosyal mesafeye uymaya çalışıyoruz ama herkes bilinçli değil. Çok kalabalık ve maske takmayanlar var. Sağlık alanında çalışıyorum, nöbetten çıktık ve evimize gideceğiz. Metrobüsü kullanacağım. Herkes dikkat etsin" dedi.

"İLERLEYEN GÜNLERDE BAYAĞI BİR YOĞUNLUK BİZİ BEKLİYOR"

Yeliz Erdoğan, "Şu trafiğe bakılırsa ilerleyen günlerde bayağı bir yoğunluk bizi bekliyor gibi görünüyor. Ben iki durak için buraya geldiğimden çok yoğunluk yaşamadım ama Bayrampaşa tarafından gelen arkadaşlarımdan biliyorum yoğun olduğunu. Bayramda memlekete gittik geldik, İstanbul boşalmıştı ama yoğunluk yavaş yavaş başladı" diye konuştu.

Merve Horuz ise, "Metro yoğundu ama ben yine de sosyal mesafenin korunduğunu gördüm. Sağlık Bakanımızın uyarılarına uyup, dikkat etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA