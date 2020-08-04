BAYRAM TATİLİ BİTTİ, TOPLU ULAŞIM ARAÇLARI ESKİ KALABALIK GÜNLERİNE DÖNDÜ
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

BAYRAM TATİLİ BİTTİ, TOPLU ULAŞIM ARAÇLARI ESKİ KALABALIK GÜNLERİNE DÖNDÜ

Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte, İstanbul trafiği ve toplu ulaşım araçları eski kalabalık günlerine döndü.

BAYRAM TATİLİ BİTTİ, TOPLU ULAŞIM ARAÇLARI ESKİ KALABALIK GÜNLERİNE DÖNDÜ
04.08.2020 09:55 | Son Güncelleme: 04.08.2020 10:09

Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte, İstanbul trafiği ve toplu ulaşım araçları eski kalabalık günlerine döndü. Altunizade metrobüs durağına gelen çok sayıda vatandaş, toplu ulaşım araçlarının yoğun olduğunu ifade etti.

4 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle İstanbulluların büyük çoğunluğu memleketlerine ya da tatil beldelerine gitmişti. Bir süredir boş kalan trafik ve toplu ulaşım araçları, tatilin bitmesiyle birlikte eski kalabalık günlerine döndü. Altunizade metro ve metrobüs duraklarında, yoğunluk yaşandığı gözlendi. Bazı vatandaşlar toplu ulaşım araçlarının çok kalabalık olduğunu ve koronavirüs salgını nedeniyle endişeli olduklarını ifade etti.

"VİRÜS YOKMUŞ GİBİ"

İşe gitmek için otobüs, metro ve metrobüs kullandığını ifade eden Dursun Katar, "Çok kalabalık. Sultanbeyli'den otobüse, oradan metroya bindim, metrobüse aktarma yapacağım. Çok kalabalıktı. Eskisi gibi, virüs yok gibi şu anda" şeklinde konuştu.

"MASKE TAKMAYANLAR VAR"

Evine gitmek üzere Altunizade'den metrobüse binecek olan Ömer Kankur, "Koronavirüsten korkuyoruz şu an. Mümkün olduğu kadar sosyal mesafeye uymaya çalışıyoruz ama herkes bilinçli değil. Çok kalabalık ve maske takmayanlar var. Sağlık alanında çalışıyorum, nöbetten çıktık ve evimize gideceğiz. Metrobüsü kullanacağım. Herkes dikkat etsin" dedi.

"İLERLEYEN GÜNLERDE BAYAĞI BİR YOĞUNLUK BİZİ BEKLİYOR"

Yeliz Erdoğan, "Şu trafiğe bakılırsa ilerleyen günlerde bayağı bir yoğunluk bizi bekliyor gibi görünüyor. Ben iki durak için buraya geldiğimden çok yoğunluk yaşamadım ama Bayrampaşa tarafından gelen arkadaşlarımdan biliyorum yoğun olduğunu. Bayramda memlekete gittik geldik, İstanbul boşalmıştı ama yoğunluk yavaş yavaş başladı" diye konuştu.

Merve Horuz ise, "Metro yoğundu ama ben yine de sosyal mesafenin korunduğunu gördüm. Sağlık Bakanımızın uyarılarına uyup, dikkat etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı Güncel
Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Bodrum katta çıkan yangında 1 yaşındaki bebeği ölen babanın feryadı yürek dağladı Güncel
Bodrum katta çıkan yangında 1 yaşındaki bebeği ölen babanın feryadı yürek dağladı
Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı Güncel
Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı
Doğuma koşan veterinere üçüz buzağı sürprizi 3. Sayfa
Doğuma koşan veterinere üçüz buzağı sürprizi
Teslim olan örgüt üyeleri PKK'nın karanlık yüzünü bir kez daha ortaya serdi: Yemek yok, işkence ve istismar çok Güncel
Teslim olan örgüt üyeleri PKK'nın karanlık yüzünü bir kez daha ortaya serdi: Yemek yok, işkence ve istismar çok
Çiftlik Bank vurgununda şoke eden ifade: Tosuncuk paraları uyuşturucu üretmek için harcamış Ekonomi
Çiftlik Bank vurgununda şoke eden ifade: Tosuncuk paraları uyuşturucu üretmek için harcamış
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Yeşim Salkım'a küfür eden Murat Övüç, resti çekti: Kellem de gitse doğruları söyleyeceğim, korkum yok
Yeşim Salkım'a küfür eden Murat Övüç, resti çekti: Kellem de gitse doğruları söyleyeceğim, korkum yok
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
Çete operasyonuna çatıdaki polis memurunun bayrak hassasiyeti damga vurdu
Çete operasyonuna çatıdaki polis memurunun bayrak hassasiyeti damga vurdu
Şehit Esma Çevik'in babasının 'Katil yakalansın' duası kabul oldu
Şehit Esma Çevik'in babasının "Katil yakalansın" duası kabul oldu
ABD'li giyim devi Tailored Brands iflas erteleme başvurusunda bulundu
ABD'li giyim devi Tailored Brands iflas erteleme başvurusunda bulundu
Firmalar tek tek açıklamaya başladı! İşte merakla beklenen sıfır otomobil fiyatları
Firmalar tek tek açıklamaya başladı! İşte merakla beklenen sıfır otomobil fiyatları
İtalya'da 43 kişiye mezar olan köprü 2 yılın ardından yeniden açılıyor
İtalya'da 43 kişiye mezar olan köprü 2 yılın ardından yeniden açılıyor
Koronavirüse genç bir doktorumuzu daha kurban verdik
Koronavirüse genç bir doktorumuzu daha kurban verdik
Fenerbahçe'nin bayramlaşma töreninde Rambo Okan'ın makas alması, başkan Ali Koç'u sinirlendirdi
Fenerbahçe'nin bayramlaşma töreninde Rambo Okan'ın makas alması, başkan Ali Koç'u sinirlendirdi
Merve Boluğur, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş pozunu paylaştı
Merve Boluğur, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş pozunu paylaştı
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı
Kuzey ve iç kesimlerde sıcaklık artıyor
Kuzey ve iç kesimlerde sıcaklık artıyor
Rapor Erdoğan'a sunuldu! Otel, AVM, şirket ve hastane isimlerindeki İngilizce kelimeler ayıklanacak
Rapor Erdoğan'a sunuldu! Otel, AVM, şirket ve hastane isimlerindeki İngilizce kelimeler ayıklanacak
Yüzlerce yolcu taşıyan feribot, Marmara Denizi'nde arıza yaptı! Kaptanla ilgili iddia ortalığı karıştırdı
Yüzlerce yolcu taşıyan feribot, Marmara Denizi'nde arıza yaptı! Kaptanla ilgili iddia ortalığı karıştırdı
Muharrem İnce gemileri yaktı! Yılbaşına kadar partisini kuracak
Muharrem İnce gemileri yaktı! Yılbaşına kadar partisini kuracak
Model Daria Kyryliuk'un şiddet gördüğü olaylı gecenin görüntüleri ortaya çıktı
Model Daria Kyryliuk'un şiddet gördüğü olaylı gecenin görüntüleri ortaya çıktı
MasterChef Türkiye'nin ilk ana kadro yarışmacısı seçildi
MasterChef Türkiye'nin ilk ana kadro yarışmacısı seçildi
İç çamaşır giymeden tenis oynayan Irina Moroziuk, sosyal medyaya damga vurdu
İç çamaşır giymeden tenis oynayan Irina Moroziuk, sosyal medyaya damga vurdu
Cadde ortasında annesini döven gence, tekme tokat dayak attılar
Cadde ortasında annesini döven gence, tekme tokat dayak attılar
Yıldız Asyalı'dan, ayrıldığı sevgilisi Kerem Saka'ya gönderme: İyi oyuncu, başarılarının devamını dilerim
Yıldız Asyalı'dan, ayrıldığı sevgilisi Kerem Saka'ya gönderme: İyi oyuncu, başarılarının devamını dilerim
Helin Avşar, siyah mayosuyla amuda kalktı! Ablası Hülya Avşar kıskandı
Helin Avşar, siyah mayosuyla amuda kalktı! Ablası Hülya Avşar kıskandı
Murat Övüç'ten sahnede Yeşim Salkım'a ağza alınmayacak küfür
Murat Övüç'ten sahnede Yeşim Salkım'a ağza alınmayacak küfür
19 yaşındaki genç, doludan saklanmak için girdiği ağacın altında ölü bulundu
19 yaşındaki genç, doludan saklanmak için girdiği ağacın altında ölü bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatih Sultan Osman Kavala Mustafa Şentop Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Coşkun Sabah Serdar Ortaç İzzet Yıldızhan
Spor Beto Okan Buruk Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Çeşme İzmir Beşiktaş Türk Lirası
Şu an buradasınız: BAYRAM TATİLİ BİTTİ, TOPLU ULAŞIM ARAÇLARI ESKİ KALABALIK GÜNLERİNE DÖNDÜ - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.8.2020 10:09:12. #1.14#
title