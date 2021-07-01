Bayram tatili 11 gün mü? Kurban bayramı tatili kaç gün olacak? Bayram tatili ne zaman başlıyor?
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Bayram tatili 11 gün mü? Kurban bayramı tatili kaç gün olacak? Bayram tatili ne zaman başlıyor?

Bayram tatili 11 gün mü? Kurban bayramı tatili kaç gün olacak? Bayram tatili ne zaman başlıyor?
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Kurban Bayramı yaklaşırken tatil hakkında araştırmalar yapılıyor. Bu kapsamda kurban bayramı tatili 11 gün mü? Bayram tatili kaç gün? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban bayramı ne zaman? Kurban bayramı tatili kaç gün olacak? Bayram tatili ne zaman başlıyor? sorularının yanıtları araştırılıyor.

Bayram tatili 11 gün mü? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Turizmcilerin 15 - 25 Temmuz arası konaklama tesislerinde yer kalmadığını açıklamasının ardından yasakların da kalkmasıyla tatil rezervasyonları yapıldı. İşte, kurban bayramı tatili 11 gün mü? Bayram tatili kaç gün? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban bayramı ne zaman? sorularının yanıtları...

BAYRAM TATİLİ 11 GÜN MÜ?

20 Temmuz - 23 Temmuz tarihleri arasına denk gelen Kurban Bayramı, 19 Temmuz Pazartesi gününün de eklenmesiyle 9 gün tatil olması bekleniyor. Ayrıca hemen öncesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün de resmi tatil olmasıyla 11 günlük uzun bir tatil yapılabileceği belirtilmekte.

KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

  • 19 Temmuz Pazartesi Arefe
  • 20 Temmuz Salı Kurban Bayramının 1. günü
  • 21 Temmuz Çarşamba Kurban Bayramının 2. günü
  • 22 Temmuz Perşembe Kurban Bayramının 3. günü
  • 23 Temmuz Cuma Kurban Bayramının 4. günü
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Bayram tatili 11 gün mü? Kurban bayramı tatili kaç gün olacak? Bayram tatili ne zaman başlıyor? - Haberler
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