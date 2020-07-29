Bayram tatilcileri yola çıktı, Bolu'da ulaşımda aksama yaşanmadı KURBAN Bayramı tatili için yola çıkanlar TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı geçişinde az da olsa yoğunluğa neden olurken, trafikte aksama yaşanmadı.

KURBAN Bayramı tatili için yola çıkanlar TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı geçişinde az da olsa yoğunluğa neden olurken, trafikte aksama yaşanmadı. Trafik yoğunluğunun akşam saatlerinde artması bekleniyor.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçirmek isteyenler yola çıktı. TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı geçişinde az da olsa yoğunluk yaşandı. Ancak ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadan araçlar yollarına devam etti. Yoğunluğun akşam saatlerinde artması bekleniyor.Kurban Bayramı tatili nedeniyle TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nun Bolu geçişinde oluşabilecek trafik yoğunluğu ve meydana gelebilecek kazalar için önlemler alındı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, tedbirlerini artırdı. Özellikle Bolu Dağı geçişinde sürücüler, hem radar kontrol sistemleri hem de zaman zaman trafik kontrolü ile durdurularak, kurallara uymaları yönünde uyarılacak.Bolu Valisi Ahmet Ümit, alınan trafik tedbirleri ile ilgili yaptığı açıklamada, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, Türkiye'nin en önemli karayolu geçiş güzergahlarından birisi olan Bolu'da, Kurban Bayramı tatili boyunca sürücülerin rahat yolculuk yapabilmesi ve kazaların önlenmesi amacıyla tedbirlerini artırdı. Kazaların yoğun olduğu bölgelerde radarla hız denetimlerini sıklaştıracak olan ekipler, yorgun görünen sürücüleri ise araç dışında dinlenmelerini sağlayacak dedi.

Vali Ümit, ulaşımda herhangi bir aksamama yaşanmaması için her türlü tedbiri aldıklarını belirterek, Özellikle ulaştırmada insanlar memleketlerine ziyaret için gidiyorlar. Bu da bir yoğunluğa yol açıyor ve ekstra tedbirler gerektiriyor. Biz de Valilik olarak ilimizde bu seneki Kurban Bayramı'na yönelik olarak bütün tedbirleri aldık. Vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde bayramlarını geçirebilmeleri için 30 Temmuz-4 Ağustos arasında 5 gün süreyle ilave tedbirler almak suretiyle bayramı hep birlikte huzur içerisinde geçireceğiz diye konuştu.

Kaynak: DHA