Bayram Süresince 290 Ton kurban atığı toplandı
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Bayram Süresince 290 Ton kurban atığı toplandı

İnegöl Belediyesi, kurban bayramı süresince vatandaşların bildirimleri üzerine 14 ekiple toplam 290 ton kurban atığı topladı.

Bayram Süresince 290 Ton kurban atığı toplandı
04.08.2020 09:32 | Son Güncelleme: 04.08.2020 09:36

Bayramın son günüyle birlikte kırsal mahallelerdeki kurban atık çukurları kapatılırken, ayrıca merkezde de konteynır dezenfekte çalışmalarına başlandı.

Kurban bayramı öncesi 4 günlük programını yapan ve bayrama tüm kadrolarıyla hazır şekilde giren İnegöl Belediyesi, 4 günlük süreci başarılı şekilde geçirdi. 2 yıl önce kırsalda ve merkezde oluşturulan kurban atık çukurlarıyla kurban atıkları bertaraf edilirken, geçtiğimiz yıl ilk kez merkez mahallelerde çukur yerine kurban atıkları toplama ekipleri oluşturulmuştu. Bu yıl da ekip sayısı arttırılarak aynı uygulamaya devam edildi.

KURBAN ATIK ÇUKURLARI KAPATILDI

Kırsal mahallelerde kurban atık çukuru uygulaması devam ederken, 62 mahallede 69 çukur açıldı. Bayramın son günü itibariyle bugün ekipler çukurların tamamını kapatarak kireçleyip dezenfekte çalışmalarını gerçekleştirdi.

290 TON KURBAN ATIĞI TOPLANDI

Merkez mahallelerde ise 14 ayrı ekiple bayramın ilk günü itibariyle kurban atığı toplama çalışmaları yoğun şekilde sürdürüldü. Vatandaşların 153 hattına bildirmesi üzerine ekipler en kısa sürede adreslere giderek kurban atıklarını topladılar. 4 günde toplam 290 ton kurban atığı toplandığı açıklanırken, bugün itibariyle kurban atığı toplama çalışması son buldu.

KONTEYNIRLAR DA DEZENFEKTE EDİLİYOR

Temizlik İşleri Müdürlüğünden verilen bilgilerde, yapılan tüm uyarılara rağmen bazı vatandaşların konteynırlara kurban atıkları attığı ifade edildi. Bu nedenle ekiplerin konteynırlara yönelik de çalışma gerçekleştirdiği, atıkların toplanması sonrası bugün itibariyle konteynırların dezenfekte çalışmalarının yapıldığı kaydedildi.

Kaynak: Bültenler

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