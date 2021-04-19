Bayram sonu rahat etmek kendi elimizde

Eskişehir Müteşebbis İş Adamları Derneği (ESMİAD) Başkanı Şamil Seyhan, Ramazan ayında uygulanan kısıtlamalara uyulmasının, bayram sonrasında esnafın işletmelerini açması bakımında önemli olduğunu söyledi.

Eskişehir Müteşebbis İş Adamları Derneği (ESMİAD) Başkanı Şamil Seyhan, Ramazan ayında uygulanan kısıtlamalara uyulmasının, bayram sonrasında esnafın işletmelerini açması bakımında önemli olduğunu söyledi.

Korona virüs vakalarında ki artış sonrasında getirile kısıtlamaların Ramazan ayı boyunca uyulması gerektiğine dikkat çeken ESMİAD Başkanı Şamil Seyhan, özellikle esnafın daha duyarlı olması gerektiğini söyledi.

Ramazan Bayramı sonrasında vatandaşların ve esnafın rahat etmesinin çözümünün kısıtlamalara uyulmasından geçtiğini hatırlatan Seyhan, "Korona virüs vakalarında ki artış bizleri tedirgin ediyor. Yaklaşık 1 yıldır esnafımız istediği ticareti yapamamaktadır. Ramazan ayında getirilen kısıtlamalara mutlaka hem vatandaşımız hem de esnafımız uymak zorundadır. Ramazan Bayramı sonrasında vatandaşlarımız rahat alışveriş yapmak istiyor ise, esnafımız işletmelerini açmak istiyorsa bu kısıtlamalara bir aylık süreçte uymalıyız. Korona virüs vakalarında ki düşüş beraberinde ticaretin hızlanmasını sağlayacaktır. Hem ihracat hem de iç pazarda ki hareketlilik buna bağlı. Özellikle yaz aylarına geldiğimizi düşünecek olur ise bu ay bizler için çok önemli. Bu sayının düşmesi alınan tedbirlerden çok bizlerde biteceğini unutmamız lazım. Esnafımızın bu yaz rahat nefes alması buna bağlıdır" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı