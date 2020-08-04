BAYRAM SONRASI İSTANBUL'DA TOPLU ULAŞIMDA SON DURUM
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BAYRAM SONRASI İSTANBUL'DA TOPLU ULAŞIMDA SON DURUM

Kurban Bayramı'nın sona ermesiyle İstanbullular sabah saatlerinde işlerine gitmek için yola çıktı.

BAYRAM SONRASI İSTANBUL'DA TOPLU ULAŞIMDA SON DURUM
04.08.2020 08:25 | Son Güncelleme: 04.08.2020 08:29
Kurban Bayramı'nın sona ermesiyle İstanbullular sabah saatlerinde işlerine gitmek için yola çıktı. İşbaşı yapan vatandaşların toplu taşımayı tercih ettiği görüldü.

Kurban Bayramı'nın sona ermesiyle İstanbullular bugün işbaşı yaptı. Kimi vatandaşlar dört günlük bayram tatilini İstanbul'da geçirirken kimiyse şehir dışına çıktı. Tatilin bitmesiyle şehre dönen İstanbullular sabah saatlerinde işlerine gitmek için yola koyuldu. Bayram tatili nedeniyle boş kalan yollar yoğunlaşmaya başladı. İş yerlerine gitmek için toplu taşıma kullanan vatandaşlar maske kuralına uyarken zaman zaman otobüs ve metrobüs duraklarında kısmi yoğunluk yaşandı. Toplu taşımada maske kuralına uyan vatandaşların sosyal mesafe kuralına ise uymadıkları görüldü.

- İstanbul

Kaynak: DHA

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