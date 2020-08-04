Bayram sonrası ilk mesai gününde trafik yoğunluğu Bayram sonrası ilk mesai gününde trafik yoğunluğu Trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi Vatandaşların Kurban Bayramı dönüşü ilk mesai gününde E-5 karayolu ve bağlantı yollarında oluşturduğu trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.

Bayram sonrası ilk mesai gününde trafik yoğunluğu Trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi İSTANBUL - Vatandaşların Kurban Bayramı dönüşü ilk mesai gününde E-5 karayolu ve bağlantı yollarında oluşturduğu trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi. İstanbul'da 4 günlük Kurban Bayramı tatilinin sona ermesinin ardından ilk mesai gününün sabahında E-5 Karayolu'nda yer yer trafik yoğunlukları yaşandı. Ana arterlerde metrelerce uzayan yoğun trafik nedeniyle araçlar adım adım ilerledi. Haliç köprüsü ve Avcılar mevkiinde oluşan yoğun trafik drone ile havadan görüntülendi. Kaynak: İHA