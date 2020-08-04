Bayram sonrası ilk mesai gününde trafik yoğunluğu
Vatandaşların Kurban Bayramı dönüşü ilk mesai gününde E-5 karayolu ve bağlantı yollarında oluşturduğu trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.
04.08.2020 08:51 | Son Güncelleme: 04.08.2020 09:48
Vatandaşların Kurban Bayramı dönüşü ilk mesai gününde E-5 karayolu ve bağlantı yollarında oluşturduğu trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.
İstanbul'da 4 günlük Kurban Bayramı tatilinin sona ermesinin ardından ilk mesai gününün sabahında E-5 Karayolu'nda yer yer trafik yoğunlukları yaşandı. Ana arterlerde metrelerce uzayan yoğun trafik nedeniyle araçlar adım adım ilerledi. Haliç köprüsü ve Avcılar mevkiinde oluşan yoğun trafik drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA