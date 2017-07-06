Bayram sonrası diş bakımınızı ihmal etmeyin

Ramazan Bayramı'ndan sonra diş bakımı çok önemli



Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Nihat Tanfer, "Oruç sebebi ile yemek saatlerinin ve ağız bakım düzeninin değişmesi diş ve dişeti sağlığını etkiler. Bayram süresince artan tatlı tüketimi de diş kontrolü ve bakımını daha da gerekli hale getirir. Doktor muayenesi ve profesyonel temizlik, ağız sağlığı ve hijyen sağlar. Çünkü düzenli fırçalama ve diş ipi bile, diş yüzeyleri üzerinde oluşan ve tartar olarak adlandırılan sert plakayı temizleyemez. Bu sert plakayı sadece diş hekimi temizleyebilir. Bu nedenle bayramdan sonra diş hekiminiz ziyaret ederek diş çürüğü, diş eti hastalığı ve ağız sağlığınıza yönelik diğer tehditleri teşhis edebilen kapsamlı bir muayene yaptırmalısınız. Kalp sağlığı başta olmak üzere genel sağlığınızı tamamen etkileyen çürük ve diş eti iltihaplarının erken teşhisini ve tedavisini sağlayarak hem ağız ve diş sağlığınızı hem de genel sağlığınızı koruyabilirsiniz."



Aynı günde diş kaplaması bile yaptırabilirsiniz



"Ciddi hasar görmüş veya çürümüş dişlerinizi onarmak için bir dental kurona ihtiyacınız varsa artık dental kuron için gerekli olan prosedür sadece bir günde yapılabiliyor. Geliştirilen yeni teknoloji sayesinde diş dokusu bilgisayar ortamında oluşturulduğu için ölçü almaya gerek kalmıyor. İstenilen porselen restorasyonlar için sadece bir seans yeterli olabiliyor."



Bir günde diş estetiği yapılabilir



"Bir günde diş estetiği, onarıcı bakım gerektiren hastalar için birçok avantaj sunar. Bir günde diş estetiği, diş bakımı için harcamak zorunda olduğunuz süreyi azaltır, estetik bir gülümseme ile normal yaşantınıza hızlı bir şekilde dönebilirsiniz. Dijital görüntüleme tekniği sayesinde, dişleriniz ve çevresindeki tüm dokuları ayrıntılı bir şekilde incelenebilir. Bu teknik ile diş kontrolü, diş ve dişeti tedavisi ve diş estetiği çok daha hem hızlı hem de kapsamlı bir şekilde yapılabilmektedir. Bayramda sonra ağız ve diş sağlığınızı kontrol altına almak için mutlaka diş hekimini ziyaret etmelisiniz."



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