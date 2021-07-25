Bayram sonrası denetimler arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bayram sonrası denetimler arttı

Bayram sonrası denetimler arttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Adıyaman'da bayram dönüşü trafik denetimleri sıklaştırıldıİl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipler, Kurban bayramı sonrasında kent merkezinin farklı noktalarında uygulamalar gerçekleştirdi.

Adıyaman'da bayram dönüşü trafik denetimleri sıklaştırıldı

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipler, Kurban bayramı sonrasında kent merkezinin farklı noktalarında uygulamalar gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde alkol, emniyet kemeri ve evraklar kontrol edildi.

Denetimlerden memnun kaldıklarını belirten vatandaşlar, polis ekiplerine teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Derya Uluğ Seda Bakan İrem Derici Nilgün Belgün
Spor Can Bartu Mesut Özil Jimmy Durmaz Gedson Fernandes Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bayram sonrası denetimler arttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.7.2021 12:38:31. #1.14#

title