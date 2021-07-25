Bayram sonrası denetimler arttı

Adıyaman'da bayram dönüşü trafik denetimleri sıklaştırıldıİl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipler, Kurban bayramı sonrasında kent merkezinin farklı noktalarında uygulamalar gerçekleştirdi.

Adıyaman'da bayram dönüşü trafik denetimleri sıklaştırıldı

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipler, Kurban bayramı sonrasında kent merkezinin farklı noktalarında uygulamalar gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde alkol, emniyet kemeri ve evraklar kontrol edildi.

Denetimlerden memnun kaldıklarını belirten vatandaşlar, polis ekiplerine teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı