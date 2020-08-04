Bayram sonrası Belgrad Ormanı sessizliğe büründü
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Bayram sonrası Belgrad Ormanı sessizliğe büründü

Kurban Bayramı'nda İstanbul'da kalan vatandaşların tercih noktalarından biri olan Belgrad Ormanı, bayramdan sonrası adeta sessizliğe büründü.

04.08.2020 12:07 | Son Güncelleme: 04.08.2020 12:15

Kurban Bayramı'nda İstanbul'da kalan vatandaşların tercih noktalarından biri olan Belgrad Ormanı, bayramdan sonrası adeta sessizliğe büründü. Geride hiç çöp bırakmayan vatandaşlar ise bu sefer şaşırttı.

Kurban Bayramı'nda memleketlerine veya tatile gidemeyen vatandaşlar piknik yapmak ve nefes almak için İstanbul'un en büyük yeşil alanlarından biri olan Belgrad Ormanı'na akın etmişti. Bayramdan sonra ise Belgrad Ormanı adeta sessizliğe büründü. Birkaç vatandaşın piknik yaptığı alanda ise çöplerin olmaması gelenleri de şaşırttı.

"VATANDAŞLARIMIZA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM BU SEFER ÇÖPLERİNİ BIRAKMAMIŞLAR"

Bayramdan sonra daha sakin olduğunu söyleyen Mehmet Karakoç, "Bayramda kalabalık olduğu için sıkıntı oluyor. Çocuklar parkta rahat oynayamıyor. Bugün daha iyi ailemizle beraber burada sessiz sakin piknik yapıyoruz. Bayramda buraya gelen vatandaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum bu sefer çöplerini bırakmamışlar. Bu pandemi sürecinde de daha duyarlı olmamız lazım" dedi.

"BAYRAMDA BURAYA GELENLERİN TEMİZ BIRAKMASINA ŞAŞIRDIM"

Çocukların spor yapması için ormana gelen Gülay Turan, "Hem sessiz olduğu için hem de çocuklar spor yapsın diye geldik. Burada kahvaltımızı yapıyoruz. Bayramda buraya gelenlerin temiz bırakmasına şaşırdım. Önceden her geldiğimizde biz temizleyip sonra piknik yapıyorduk" şeklinde konuştu.

(Sümeyye İnal - Veysel Ensar Gökcegözog/İHA)

Bayram sonrası Belgrad Ormanı sessizliğe büründü

Kaynak: İHA

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