Bayram seyahati nedeniyle E-5'te oluşan kilometrelerce araç kuyruğu havadan görüntülendi
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Bayram seyahati nedeniyle E-5'te oluşan kilometrelerce araç kuyruğu havadan görüntülendi

Ramazan Bayramı öncesinde memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar, seyahat izin belgesi alarak yollara düştü.

Bayram seyahati nedeniyle E-5'te oluşan kilometrelerce araç kuyruğu havadan görüntülendi
22.05.2020 18:17 | Son Güncelleme: 22.05.2020 18:21

Ramazan Bayramı öncesinde memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar, seyahat izin belgesi alarak yollara düştü. Yollara çıkan vatandaşlar nedeniyle E-5 karayolu Tuzla mevkisinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Oluşan uzun araç kuyrukları havadan görüntülendi.

Korona virüse yönelik alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşların 'seyahat izin belgesi' alarak memleketlerine gidebilecekleri duyurulmuştu. Bu kapsamda Ramazan Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar seyahat izin belgelerini alarak yollara düştü. İstanbul'un giriş noktalarından olan E-5 karayolu Tuzla mevkisinde, memleketlerine gitmek için yollara düşen vatandaşlar nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Yollarda denetimlerini sürdüren polis ekipleri tarafından sürücülerin izin belgeleri kontrol edildi, ateşleri ölçüldü.

Memleketlerine giden vatandaşlar nedeniyle Tuzla E-5'te oluşan kilometrelerce araç kuyruğu drone ile havadan görüntülendi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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