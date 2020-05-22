Bayram seyahati nedeniyle E-5'te kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
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Bayram seyahati nedeniyle E-5'te kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Bayram seyahati nedeniyle E-5'te kilometrelerce araç kuyruğu oluştu Seyahat izin belgesi alan vatandaşlar yollara düştü, uzun araç kuyrukları oluştu Ramazan Bayramı öncesinde memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar, seyahat izin belgesi alarak yollara düştü.

22.05.2020 20:06 | Son Güncelleme: 22.05.2020 20:12

Bayram seyahati nedeniyle E-5'te kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Seyahat izin belgesi alan vatandaşlar yollara düştü, uzun araç kuyrukları oluştu

İSTANBUL - Ramazan Bayramı öncesinde memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar, seyahat izin belgesi alarak yollara düştü. Yollara çıkan vatandaşlar nedeniyle E-5 karayolu Tuzla mevkiinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Oluşan uzun araç kuyrukları havadan görüntülendi.

Korona virüse yönelik alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşların 'seyahat izin belgesi' alarak memleketlerine gidebilecekleri duyurulmuştu. Bu kapsamda Ramazan Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar seyahat izin belgelerini alarak yollara düştü. İstanbul'un giriş noktalarından olan E-5 karayolu Tuzla mevkiinde, memleketlerine gitmek için yollara düşen vatandaşlar nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Yollarda denetimlerini sürdüren polis ekipleri tarafından sürücülerin izin belgeleri kontrol edildi, ateşleri ölçüldü.

Memleketlerine giden vatandaşlar nedeniyle Tuzla E-5'te oluşan kilometrelerce araç kuyruğu drone ile havadan görüntülendi.

Bayram seyahati nedeniyle E-5'te kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Kaynak: İHA

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