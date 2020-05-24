Bayram sevinci korona virüsü yendi Bayram sevinci korona virüsü yendi Buruk geçen bayramın çaresini 'online' bayramlaşmada buldular Yan yana gelemedikleri sevdikleriyle görüntülü görüşmeyle bayramlaştılar Ramazan Bayramı'nda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı Uşak'taki bir aile sevdikleriyle 'online' bayramlaştı.

Bayram sevinci korona virüsü yendi

Buruk geçen bayramın çaresini 'online' bayramlaşmada buldular

Yan yana gelemedikleri sevdikleriyle görüntülü görüşmeyle bayramlaştılar

UŞAK - Ramazan Bayramı'nda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı Uşak'taki bir aile sevdikleriyle 'online' bayramlaştı. Aile üyeleri, bayramlıklarını giyip kameranın karşısında geçerek şehir dışındaki yakınlarını görüntülü arayarak bayramlaştı.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında tüm yurtta Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Bayramlarda yapılanın aksine evde kalan vatandaşlar sevdikleriyle uzaktan da olsa bayramlaşmanın yollarını aradı. Uşak'taki dört kişilik bir aile ise çareyi 'online' bayramlaşmada buldu. Aile üyeleri, bayramlıklarını giyip kameranın karşısında geçerek şehir dışındaki yakınlarını görüntülü aradı. Özlem dolu dakikalar geçiren aile üyelerinin mutluluğu ise görüntülere yansıdı. Evin en küçük çocuğu ise geleneği bozmayarak dedesinden bayram harçlığını istedi. Uzaktan da olsa mutlu olduklarını belirten aile, eski bayramların kıymetini anladıklarını kaydetti.

"Buruk ve üzüntülü bir bayram"

Eski bayramların aksine bu bayramın buruk ve üzüntülü geçtiğini dile getiren anne Emine Kadıoğlu, "İnşallah diğer bayramlarda yine eskisi gibi hep birlikte mutlu bayramlar geçireceğiz. Bu durum büyüklerimizi biraz daha etkiledi. Çocuklar 'biz ne yapacağız bugün' dediler. Anneannemizle görüştük, kendisi çikolatayı bile salona getirmemiş, mutfakta bırakmış. Ama inşallah her şey iyi olacak ve sağlıklı olacağız" dedi.

"Yakınlarımızdan uzaktayız"

Sabah erkenden kalkan evin en küçük çocuğu Berk Kadıoğlu ise bayramlık kıyafetlerini de giydiğini ekleyerek, "Sabah kalktım, bayramlıklarımı giydim, kravatımı taktım. Bu bayramı evde geçirdiğimiz için aslında biraz üzüldüm. Ailemle yakındayım ama anneannemizden, babaannemizden uzakta kalıyoruz. Bu sağlığımız için böyle olacak sonraki bayramlarda inşallah beraber olacağız. Görüntülü konuşunca seslerini duyduğum için en azından biraz mutlu oldum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA