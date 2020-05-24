Bayram sevinci korona virüsü yendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bayram sevinci korona virüsü yendi

Ramazan Bayramı'nda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı Uşak'taki bir aile sevdikleriyle 'online' bayramlaştı.

Bayram sevinci korona virüsü yendi
24.05.2020 10:30 | Son Güncelleme: 24.05.2020 10:39

Ramazan Bayramı'nda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı Uşak'taki bir aile sevdikleriyle 'online' bayramlaştı. Aile üyeleri, bayramlıklarını giyip kameranın karşısında geçerek şehir dışındaki yakınlarını görüntülü arayarak bayramlaştı.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında tüm yurtta Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Bayramlarda yapılanın aksine evde kalan vatandaşlar sevdikleriyle uzaktan da olsa bayramlaşmanın yollarını aradı. Uşak'taki dört kişilik bir aile ise çareyi 'online' bayramlaşmada buldu. Aile üyeleri, bayramlıklarını giyip kameranın karşısında geçerek şehir dışındaki yakınlarını görüntülü aradı. Özlem dolu dakikalar geçiren aile üyelerinin mutluluğu ise görüntülere yansıdı. Evin en küçük çocuğu ise geleneği bozmayarak dedesinden bayram harçlığını istedi. Uzaktan da olsa mutlu olduklarını belirten aile, eski bayramların kıymetini anladıklarını kaydetti.

"Buruk ve üzüntülü bir bayram"

Eski bayramların aksine bu bayramın buruk ve üzüntülü geçtiğini dile getiren anne Emine Kadıoğlu, "İnşallah diğer bayramlarda yine eskisi gibi hep birlikte mutlu bayramlar geçireceğiz. Bu durum büyüklerimizi biraz daha etkiledi. Çocuklar 'biz ne yapacağız bugün' dediler. Anneannemizle görüştük, kendisi çikolatayı bile salona getirmemiş, mutfakta bırakmış. Ama inşallah her şey iyi olacak ve sağlıklı olacağız" dedi.

"Yakınlarımızdan uzaktayız"

Sabah erkenden kalkan evin en küçük çocuğu Berk Kadıoğlu ise bayramlık kıyafetlerini de giydiğini ekleyerek, "Sabah kalktım, bayramlıklarımı giydim, kravatımı taktım. Bu bayramı evde geçirdiğimiz için aslında biraz üzüldüm. Ailemle yakındayım ama anneannemizden, babaannemizden uzakta kalıyoruz. Bu sağlığımız için böyle olacak sonraki bayramlarda inşallah beraber olacağız. Görüntülü konuşunca seslerini duyduğum için en azından biraz mutlu oldum" şeklinde konuştu. - UŞAK

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak Haber
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak
Koronavirüsün merkez üssü bir kez daha değişti! Brezilya vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi Haber
Koronavirüsün merkez üssü bir kez daha değişti! Brezilya vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi
Gürültü yaptığı için şikayet edilen kadın, biber gazı sıkıp bina sakinlerini sokağa döktü Haber
Gürültü yaptığı için şikayet edilen kadın, biber gazı sıkıp bina sakinlerini sokağa döktü
Cezaevi firarileri arasındaki para anlaşmazlığı uyuşturucu deposunu ortaya çıkardı Haber
Cezaevi firarileri arasındaki para anlaşmazlığı uyuşturucu deposunu ortaya çıkardı
Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu Haber
Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu
Devlet Başkanı Bolsonaro'nun kabine toplantısında 34 kez küfrettiği video kasedi basına sızdırıldı Haber
Devlet Başkanı Bolsonaro'nun kabine toplantısında 34 kez küfrettiği video kasedi basına sızdırıldı
Ehliyetsiz 1200 kilometre yol giden sürücüyü, emniyet müdürünün dikkati yakalattı
Ehliyetsiz 1200 kilometre yol giden sürücüyü, emniyet müdürünün dikkati yakalattı
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu'nun, evinin bahçesindeki iç çamaşırlı dansı izleyenleri büyüledi
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu'nun, evinin bahçesindeki iç çamaşırlı dansı izleyenleri büyüledi
Cübbeli Ahmet'ten Alparslan Kuytul'a sert tepki: Ajan mısın, katil mi olmak istiyorsun?
Cübbeli Ahmet'ten Alparslan Kuytul'a sert tepki: Ajan mısın, katil mi olmak istiyorsun?
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı
Sadi Tekelioğlu'ndan yıllar sonra gelen Ekrem İmamoğlu itirafı: Takıma almadım, gitti belediye başkanı oldu
Sadi Tekelioğlu'ndan yıllar sonra gelen Ekrem İmamoğlu itirafı: Takıma almadım, gitti belediye başkanı oldu
Koronavirüs kısıtlamalarının gevşetilmesinin ardından Amerikalılar sahilleri doldurdu
Koronavirüs kısıtlamalarının gevşetilmesinin ardından Amerikalılar sahilleri doldurdu
AK Partili kadın kolları başkanının 'Kızmayın sakın' diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
AK Partili kadın kolları başkanının "Kızmayın sakın" diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ve köprüler bayram boyunca ücretsiz olacak
Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ve köprüler bayram boyunca ücretsiz olacak
50 yaşındaki vatandaş, 13 katlı binadan atlayarak yaşamına son verdi
50 yaşındaki vatandaş, 13 katlı binadan atlayarak yaşamına son verdi
Kısıtlama gününde araç kullanan alkollü taciz şüphelisi, kaza yapınca yakayı ele verdi
Kısıtlama gününde araç kullanan alkollü taciz şüphelisi, kaza yapınca yakayı ele verdi
'Nerede o eski bayramlar' sözü bu bayram gerçek oldu
"Nerede o eski bayramlar" sözü bu bayram gerçek oldu
İkili mücadelede Acun'u deviren Aycan'dan net mesaj: Sahada iyi durun
İkili mücadelede Acun'u deviren Aycan'dan net mesaj: Sahada iyi durun
Uyuşturucu tacirleri, hayret veren yöntemlerine rağmen polisten kaçamadı
Uyuşturucu tacirleri, hayret veren yöntemlerine rağmen polisten kaçamadı
'Maske tak' uyarısı yapan güvenlik görevlisine testereyle saldırdı
"Maske tak" uyarısı yapan güvenlik görevlisine testereyle saldırdı
Bayram namazı yalnızca Ankara'da kılındı! Diyanet Başkanı Erbaş bayram hutbesini okudu
Bayram namazı yalnızca Ankara'da kılındı! Diyanet Başkanı Erbaş bayram hutbesini okudu
Direğe çarpan LPG'li otomobil alev aldı: 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı
Direğe çarpan LPG'li otomobil alev aldı: 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı
Kuzey Kore'de neler oluyor? Kim'in kız kardeşiyle ilgili kafa karıştıran sözler
Kuzey Kore'de neler oluyor? Kim'in kız kardeşiyle ilgili kafa karıştıran sözler
Elazığ'da bayram ziyaretine gidenler nedeniyle 20 gün sonra koronavirüs vakası görüldü
Elazığ'da bayram ziyaretine gidenler nedeniyle 20 gün sonra koronavirüs vakası görüldü
Mustafa Topaloğlu'ndan annesini kaybeden Bülent Ersoy'u kızdıracak sözler
Mustafa Topaloğlu'ndan annesini kaybeden Bülent Ersoy'u kızdıracak sözler
Serdar Ortaç, yıllar sonra anlattı: İş teklif eden Acun'a eğlence kulübüne gel dedim diye telefonu yüzüme kapattı
Serdar Ortaç, yıllar sonra anlattı: İş teklif eden Acun'a eğlence kulübüne gel dedim diye telefonu yüzüme...
Salgında toplam 12 can kaybı yaşanan Bayburt'ta, 1 haftadır vaka görülmüyor
Salgında toplam 12 can kaybı yaşanan Bayburt'ta, 1 haftadır vaka görülmüyor
Galatasaray'ın istediği Mert Çetin için Fenerbahçeli Emre Belözoğlu devreye girdi
Galatasaray'ın istediği Mert Çetin için Fenerbahçeli Emre Belözoğlu devreye girdi
Evli kadın, sapığını eve çağırıp kocasıyla birlikte bayıltana kadar dövdü
Evli kadın, sapığını eve çağırıp kocasıyla birlikte bayıltana kadar dövdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Sezen Aksu Hande Ataizi Hatice Çarpar
Spor Can Bartu Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla İzmir Ankara Bayram Galatasaray
Şu an buradasınız: Bayram sevinci korona virüsü yendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.5.2020 10:39:42. #1.14#
title