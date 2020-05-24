Bayram sevinci evlere sığdı
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Bayram sevinci evlere sığdı

Satı Ertuğrul'un Ramazan Bayramının telefonla kutlanması Satı Ertuğrul'un Ankara'dan annesini arayan kızı ve torunların bayramlaşması Satı Ertuğrul'un konuşması Konuşmalar sırasında yaşanan duygusal anlarYOZGAT - Yozgat'ta vatandaşlar, aileleri ve sevdikleriyle telefonla görüntülü konuşarak...

24.05.2020 16:44 | Son Güncelleme: 24.05.2020 16:49

Satı Ertuğrul'un Ramazan Bayramının telefonla kutlanması

Satı Ertuğrul'un Ankara'dan annesini arayan kızı ve torunların bayramlaşması

Satı Ertuğrul'un konuşması

Konuşmalar sırasında yaşanan duygusal anlar

YOZGAT - Yozgat'ta vatandaşlar, aileleri ve sevdikleriyle telefonla görüntülü konuşarak Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Ankara'dan Yozgat'ta yaşayan annesi Satı Ertuğrul'u telefonla arayan sağlık çalışanı Aynur Yılmaz, nöbette olduğunu söyledi.

Kovid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler dolayısıyla Yozgat'a gelemediklerini belirten Yılmaz, "Ben de çocuklar da sizi çok özledik. İnşallah bu virüs biter de Kurban Bayramı'nda bir arada oluruz." dedi.

Ertuğrul'un diğer kızı Ayşe Demir de annesiyle telefonla görüntülü konuşarak Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Satı Ertuğrul da koronavirüsün bir an önce bitmesi için dua etti.

Çocuklarını özlediğini ifade ede Ertuğrul, "Bu bayram bu şekilde oldu. İnşallah bu hastalık biter, herkes çocuklarına, annesine, babasına kavuşur." diye konuştu.

Bayram sevinci evlere sığdı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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