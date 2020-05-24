Bayram sevinci evlere sığdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bayram sevinci evlere sığdı

Yozgat, Nevşehir, Kırşehir ve Kayseri'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bu yıl Ramazan Bayramı sevinci evlerde yaşatılıyor.

Bayram sevinci evlere sığdı
24.05.2020 13:37 | Son Güncelleme: 24.05.2020 14:34

Yozgat, Nevşehir, Kırşehir ve Kayseri'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bu yıl Ramazan Bayramı sevinci evlerde yaşatılıyor.

Yozgat'ta vatandaşlar, aileleri ve sevdikleriyle telefonla görüntülü konuşarak Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Ankara'dan Yozgat'ta yaşayan annesi Satı Ertuğrul'u telefonla arayan sağlık çalışanı Aynur Yılmaz, nöbette olduğunu söyledi.

Kovid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler dolayısıyla Yozgat'a gelemediklerini belirten Yılmaz, "Ben de çocuklar da sizi çok özledik. İnşallah bu virüs biter de Kurban Bayramı'nda bir arada oluruz." dedi.

Ertuğrul'un diğer kızı Ayşe Demir de annesiyle telefonla görüntülü konuşarak Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Satı Ertuğrul da koronavirüsün bir an önce bitmesi için dua etti.

Çocuklarını özlediğini ifade ede Ertuğrul, "Bu bayram bu şekilde oldu. İnşallah bu hastalık biter, herkes çocuklarına, annesine, babasına kavuşur." diye konuştu.

Nevşehir

Nevşehir'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçiren Çalışkan ailesinde, bayram ikramları konuklar yerine aile üyeleri için hazırlandı.

Anne ve babalarıyla bayramlaşan çocuklara şeker ve bayram harçlığı verildi.

Tunar Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, buruk bir bayram yaşadıklarını vurgulayarak, bayramlaşma geleneğini ev ortamında da olsa sürdürdüklerini ifade etti.

Çalışkan, "Bayram günlerinde akrabalarımızı yakınlarımızı ziyaret ediyorduk. Bu bayram evimizde kaldık. Bugünlerde kapı zili hiç susmazdı ama şimdi sessizlik hakim. Biz de evimize kimse gelemese de geleneklerimizi yaşatmak adına yine bayram heyecanıyla hazırlıklarımızı yaptık. Aile içinde bayramlaşıp, sohbete diyoruz." dedi.

13 yaşındaki Mertcan Çalışkan da önceki yıllar komşuları ve yakınlarını ziyaret edip bayram şekeri ve harçlık toplayabilirken, bu kez dışarı çıkma imkanı bulamadıklarını belirterek, koronavirüsle mücadele sürecinin başarıyla sonlanması için dua ettiğini kaydetti.

Kırşehir

Kırşehiri'de, bayram sevincini evlerine sığdıran vatandaşlar, ailelerinin ve sevdiklerinin bayramını telefonla arayıp seslerini duyarak ya da görüntülü konuşarak kutladı.

Yenice Mahallesi'nde yaşayan 70 yaşındaki Himmet Koçyiğit ve eşi Ayşe Koçyiğit'i, İzmir ve Ankara'da yaşayan yakınları telefonla arayarak bayramlarını kutladı.

Her bayram yanlarına gelen çocukları ve torunlarıyla bu yıl buluşamadıklarını ifade eden Himmet Koçyiğit, koronoavirüs salgınının bitmesini dileyerek, Kurban Bayramı'nda yakınlarıyla bir arada olmayı arzu ettiğini dile getirdi.

Kayseri

Kayseri'de de bayram sevincini evlerine sığdıran vatandaşlar, ailelerinin ve sevdiklerinin bayramını telefonla arayıp seslerini duyarak ya da görüntülü konuşarak kutladı.

Anne ve babalarının aracılığıyla büyüklerini arayan çocuklar, görüntülü olarak anneanne ve dedelerinin bayramını kutladı.

Zaman zaman duygusal anların yaşandığı konuşmalarda gelecek bayramı bir arada kutlayabilecek olmanın ümidi, teselli etti.

82 yaşındaki Kayserili Kıymet Kahraman da Antalya'daki torunlarıyla görüntülü konuşarak bayramlarını kutlanın heyecanını yaşadı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Yunanistan, Türk teknesine saldırdı! Bakan Akar'dan çok sert mesaj: Sabrımıza rağmen tacizlerin izahı mümkün değil Haber
Yunanistan, Türk teknesine saldırdı! Bakan Akar'dan çok sert mesaj: Sabrımıza rağmen tacizlerin izahı mümkün...
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak Haber
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak
Milli boksör, birlikte yaşadığı kız arkadaşını göğsünden bıçaklayıp öldürdü Haber
Milli boksör, birlikte yaşadığı kız arkadaşını göğsünden bıçaklayıp öldürdü
Kılıçdaroğlu'ndan minareden müzik tartışmasında Erdoğan'a yanıt: Faili bulmak yerine bize saldırıyorsan, sen yaptın demektir Haber
Kılıçdaroğlu'ndan minareden müzik tartışmasında Erdoğan'a yanıt: Faili bulmak yerine bize saldırıyorsan, sen...
Türkiye'de koronavirüs salgınının seyri değişiyor! Herkesin yüzünü güldürecek kritik tarih 11 Haziran Haber
Türkiye'de koronavirüs salgınının seyri değişiyor! Herkesin yüzünü güldürecek kritik tarih 11 Haziran
Galatasaray'ın istediği Mert Çetin için Fenerbahçeli Emre Belözoğlu devreye girdi Haber
Galatasaray'ın istediği Mert Çetin için Fenerbahçeli Emre Belözoğlu devreye girdi
Kovid-19'un sosyal hayata etkisini Polis Akademisi raporladı: Evdeki hırsızlık azaldı, aile içi şiddet arttı
Kovid-19'un sosyal hayata etkisini Polis Akademisi raporladı: Evdeki hırsızlık azaldı, aile içi şiddet arttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü
40 derece sıcakta günde 110 ton patates taşıyan 4 işçi, kişi başı 440 TL kazanıyor
40 derece sıcakta günde 110 ton patates taşıyan 4 işçi, kişi başı 440 TL kazanıyor
Konya'daki esrarengiz Amerikalı, bomba paniğine neden oldu
Konya'daki esrarengiz Amerikalı, bomba paniğine neden oldu
Vatandaşlar şaşkın! Kara yolundan çıkan termal su, asfaltı deldi
Vatandaşlar şaşkın! Kara yolundan çıkan termal su, asfaltı deldi
2019 yılı kütlü pamuk fark ödemesi dekar başına 500 kilogram üzerinden ödenecek
2019 yılı kütlü pamuk fark ödemesi dekar başına 500 kilogram üzerinden ödenecek
Tekstil piyasası bayram öncesi sessizliğe büründü! Esnaf sinek avlıyor
Tekstil piyasası bayram öncesi sessizliğe büründü! Esnaf sinek avlıyor
Fransa'da liglerin sonlandırılmasına karşı yapılan itirazı mahkeme reddetti ve tescili resmileştirdi
Fransa'da liglerin sonlandırılmasına karşı yapılan itirazı mahkeme reddetti ve tescili resmileştirdi
Bakan Soylu: Minareden müzik çalanı bulup cami dibinde ezan dinleteceğiz
Bakan Soylu: Minareden müzik çalanı bulup cami dibinde ezan dinleteceğiz
Ramazan Bayramı için mesaj yayınlayan Erdoğan, uyarı üstüne uyarı yaptı
Ramazan Bayramı için mesaj yayınlayan Erdoğan, uyarı üstüne uyarı yaptı
Bıçaklı saldırıda Mesut Özil'in hayatını kurtaran Sead Kolasinac'ın eşi, İngiltere'ye tabanca sokarken gözaltına alındı
Bıçaklı saldırıda Mesut Özil'in hayatını kurtaran Sead Kolasinac'ın eşi, İngiltere'ye tabanca sokarken gözaltına...
Bahçeli'nin önerisine AK Parti'den yeşil ışık! İşte Babacan ve Davutoğlu'nu seçim dışında tutacak 2 formül
Bahçeli'nin önerisine AK Parti'den yeşil ışık! İşte Babacan ve Davutoğlu'nu seçim dışında tutacak 2 formül
Kırıkkale'de iki doktor, hamile bir kadının eşi tarafından darp edildi
Kırıkkale'de iki doktor, hamile bir kadının eşi tarafından darp edildi
Sokak ortasında koca dehşeti! 2 çocuğunun annesini öldürüp intihara kalkıştı
Sokak ortasında koca dehşeti! 2 çocuğunun annesini öldürüp intihara kalkıştı
Döviz alımlarında vergi 5 kat arttı: Her 100 dolarda, 1 dolar vergi vereceğiz
Döviz alımlarında vergi 5 kat arttı: Her 100 dolarda, 1 dolar vergi vereceğiz
19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'dan imalı bayram mesajı: Kurban Bayramı'nız mübarek olsun
19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'dan imalı bayram mesajı: Kurban Bayramı'nız mübarek olsun
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
Ehliyetsiz 1200 kilometre yol giden sürücüyü, emniyet müdürünün dikkati yakalattı
Ehliyetsiz 1200 kilometre yol giden sürücüyü, emniyet müdürünün dikkati yakalattı
Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti
Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti
Anne ve babasını ekmek alma tartışması sebebiyle öldürmüş
Anne ve babasını ekmek alma tartışması sebebiyle öldürmüş
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son iftarı İkiyaka Dağları'ndaki askerlerle yaptı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son iftarı İkiyaka Dağları'ndaki askerlerle yaptı
Devlet Başkanı Bolsonaro'nun kabine toplantısında 34 kez küfrettiği video kasedi basına sızdırıldı
Devlet Başkanı Bolsonaro'nun kabine toplantısında 34 kez küfrettiği video kasedi basına sızdırıldı
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu'nun, evinin bahçesindeki iç çamaşırlı dansı izleyenleri büyüledi
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu'nun, evinin bahçesindeki iç çamaşırlı dansı izleyenleri büyüledi
Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti
Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Mehmet Cahit Turhan
Magazin Hazal Kaya Sezen Aksu Ersin Korkut Serdar Ortaç
Spor Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla İzmir Bayram Antalya Survivor
Şu an buradasınız: Bayram sevinci evlere sığdı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.5.2020 14:34:11. #1.15#
title