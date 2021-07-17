Bayram şekerleri tezgahlardaki yerini aldı
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Bayram şekerleri tezgahlardaki yerini aldı

Bayram şekerleri tezgahlardaki yerini aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala tezgahları dolduran şekerler yoğun ilgi görüyor.

Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala tezgahları dolduran şekerler yoğun ilgi görüyor.

Kurban Bayramı'nda ikram edilecek farklı renk ve boyutlardaki bayram şekerleri tezgahları doldurdu. Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala tezgahları dolduran şekerler, yoğun talep görüyor. Marketlerden, toptan satıcılara, büfe ile Pazar ve seyyar satış yapan esnafların tezgahlarına kadar giren şekerler, esnafların da yüzünü güldürüyor. Şeker fiyatlarında artış yaşanmaması tüketiciyi de sevindiriyor.

Fiyatların iki yıl önceki fiyatlara aynı olduğunu ifade eden esnaf Zekai Uncu, "Şekerler artık, bayramlarımızın vazgeçilmezi oldu. Bu nedenle şeker ve çikolata çeşitlerimiz, yoğun ilgi görüyor. Bu yıl ise şeker fiyatlarında herhangi bir artış olmaması, rağbeti daha da arttırdı. Vatandaşlar fiyatlardan memnun. Bizde satışlardan memnunuz. Her kesime uygun şeker ve çikolatamız var. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Şimdiden tüm İslam Aleminin mübarek Kurban Bayramlarını kutluyorum. Malum pandemi döneminde işlerimizde düşüşler yaşandı ama şuan işlerimiz çok şükür iyi" şeklinde konuştu.

Kısıtlama sonrası işlerin açıldığını ifade eden Ender Öncü, "İşlerimiz çok şükür iyi, kısıtlama sonrası işlerimiz açıldı. Yoğunluk güzel inşallah böyle devam eder. Vaka sayılarında biraz da olsa artma var ama oda dışarıdan gelenlerde oluyor. Şimdiden tüm Müslüman aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK

Bayram şekerleri tezgahlardaki yerini aldı
Bayram şekerleri tezgahlardaki yerini aldı
Bayram şekerleri tezgahlardaki yerini aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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