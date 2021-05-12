- Bayram kısıtlamaya denk geldi, bayram şekeri satışları düştü
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- Bayram kısıtlamaya denk geldi, bayram şekeri satışları düştü

İhlas Haber Ajansı / KÜBRA NUR ATİK - Haberler | Ekonomi

- Bayram kısıtlamaya denk geldi, bayram şekeri satışları düştü Ramazan Bayramının İçişleri Bakanlığınca uygulanan 17 günlük tam kapanma dönemine denk gelmesi, Mardin'de bayram şekeri satışlarını yüzde 80 oranında düşürdü.

- Bayram kısıtlamaya denk geldi, bayram şekeri satışları düştü

MARDİN - Ramazan Bayramının İçişleri Bakanlığınca uygulanan 17 günlük tam kapanma dönemine denk gelmesi, Mardin'de bayram şekeri satışlarını yüzde 80 oranında düşürdü.

Mardin'in Artuku ilçesinde vatandaşlar tam kapanma sürecinde geçecek olan Ramazan Bayramı için alışverişi evlerine en yakın marketlerde yapıyor. Ramazan Bayramının bu yıl tam kapanma döneminde geçecek olması nedeni ile vatandaşlar şekeri de sadece kendilerine yetecek kadar aldı. Geçmiş bayramlara kıyasla yüzde yüzde 20-30 civarında satış yaptığını belirten işletme sahibi Mehmet Zeyneloğlu, "Şu an satışlarımızda yüzde 70-80'lik bir düşüş var. Korona virüs herkesi etkiliyor. Vatandaşlardan ricamız kurallara uymaları" dedi.

Geçen bayramlarda bu saatte en az 20-30 müşteri olduğunu kaydeden Zeyneloğlu, "Bugün ise 2 tane müşteri var. Bizim sabit müşterilerimiz var onlar olmazsa işimiz zor. Her gün saat 10.00'dan 17.00'a kadar kısıtlı bir de mahalleli tek gelebiliyor. İşimiz zor" diye konuştu.

- Bayram kısıtlamaya denk geldi, bayram şekeri satışları düştü
- Bayram kısıtlamaya denk geldi, bayram şekeri satışları düştü
- Bayram kısıtlamaya denk geldi, bayram şekeri satışları düştü
- Bayram kısıtlamaya denk geldi, bayram şekeri satışları düştü
- Bayram kısıtlamaya denk geldi, bayram şekeri satışları düştü
- Bayram kısıtlamaya denk geldi, bayram şekeri satışları düştü
- Bayram kısıtlamaya denk geldi, bayram şekeri satışları düştü
- Bayram kısıtlamaya denk geldi, bayram şekeri satışları düştü
- Bayram kısıtlamaya denk geldi, bayram şekeri satışları düştü
- Bayram kısıtlamaya denk geldi, bayram şekeri satışları düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KÜBRA NUR ATİK

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