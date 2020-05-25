Bayram sabahına karla uyandılar
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Bayram sabahına karla uyandılar

Antalya'nın Akseki ilçesindeki bir yayla, bayramın birinci günü beyaza bürüdü.

Bayram sabahına karla uyandılar
25.05.2020 11:12 | Son Güncelleme: 25.05.2020 11:15

Antalya'nın Akseki ilçesindeki bir yayla, bayramın birinci günü beyaza bürüdü. Yaylada yaşayan vatandaşlar, sabah uyandıklarında gördükleri manzara karşısına neye uğradığını şaşırdı.

Antalya'da Ramazan Bayramı öncesinde başlayan rüzgarlı ve yağışlı hava etkisini kentin yayla kesimlerinde kar yağışıyla gösterdi. Mayıs ayının son haftasına girildiğinde Akseki ilçesinin 2 bin metre rakımlı Göktepe Yaylası'nda gece başlayan kar yağışı, yaylayı bayram sabahı beyaza bürüdü. Yaylada yaşayan vatandaşlar, sabah uyandıklarında gördükleri manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı.

Vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla çekip sosyal medya hesaplarından paylaştı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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