Bayram sabahı kaçan kurbanlık, 18 kilometre uzaklıkta bulundu
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Bayram sabahı kaçan kurbanlık, 18 kilometre uzaklıkta bulundu

Bayram sabahı kaçan kurbanlık, 18 kilometre uzaklıkta bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde bayram sabahı kesileceği alana getirilirken kaçan hayvan, kaçtığı yerden 18 kilometre uzaklıkta bulundu.

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde bayram sabahı kesileceği alana getirilirken kaçan hayvan, kaçtığı yerden 18 kilometre uzaklıkta bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kurtuluş Mahallesinde meydana gelen olayda, bayram sabahı satıcısı tarafından kamyonet ile kesileceği eve getirilen kurbanlık kamyonetten indirildi. Araba garajına bağlanırken hayvan satıcısının elinden bir anda kaçan kurbanlık, gözden kayboldu. Belediye hoparlöründen yapılan kayıp anons sayesinde, kurbanlığın indirildiği yerden yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta bulunan Sarımehmetli Mahallesi'nde görüldüğü ihbarı üzerine, Tomarza Belediyesi zabıta ekiplerinin de arasında bulunduğu 7 kişilik ekip bölgeye gitti. Bir ağacın altında yatan hayvana zabıta ekipleri tarafından iki adet tabanca ile uyuşturucu sıkıldı. Uyuşturucu iğne sıkılan hayvan, kendini aramaya gelen kişilere saldırarak kaçmaya devam etti. Kaçan kurbanlık göz temasının kesilmesi üzerine ikinci kez kayboldu.

Hayvan sahiplerinin yaptığı aramalar sonucunda kaçan hayvan, 18 kilometre uzaklıktaki Cücün Mahallesi'nde bulunarak kesildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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