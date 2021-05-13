Bayram sabahı havaya ateş etti, çıkan aile kavgasında 3 kişi yaralandı
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Bayram sabahı havaya ateş etti, çıkan aile kavgasında 3 kişi yaralandı

Bayram sabahı havaya ateş etti, çıkan aile kavgasında 3 kişi yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR - Haberler | Güncel

BARTIN'da bayramda havaya ateş edilmesiyle başlayan 2 kardeş ve çocukları arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

BARTIN'da bayramda  havaya ateş edilmesiyle başlayan  2 kardeş ve çocukları arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.  

Olay sabah saatlerinde, Tabanözü köyünde meydana geldi. İddiaya göre, 2 katlı evde oturan T.Ç. (22) bayram namazı sonrasında evin önünde av tüfeği ile havaya birkaç el ateş etti. Üst katta oturan amcası Ahmet Ç. (38), T.Ç.'ye havaya ateş açması nedeniyle tepki gösterdi. Amca yeğen arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Aile üyelerinin de kavgaya karışmasıyla Alaattin Ç. (40) ve oğlu T.Ç., sopa ile Ahmet Ç.'nin başına vurdu. Babası Ahmet Ç.'nin başına vurulduğunu gören U.Ç. (17) evde bulunan av tüfeğini alarak evin önündeki amcası Alaaddin Ç. ile kuzeni T.Ç.'nin bacaklarına ateş ederek, yaraladı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri saçmalarla bacaklarından yaralanan Alaaddin Ç. ile oğlu T.Ç. ve başına sopayla vurulması sonucu yaralanan Ahmet Ç.'yi hastaneye kaldırdı. 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 

Olayın ardından kaçan U.Ç. köye yaklaşık 3 kilometre mesafedeki ormanlık alanda saklanırken bulundu. U.Ç. jandarma tarafından gözaltına alınarak, karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

- Bartın
Bayram sabahı havaya ateş etti, çıkan aile kavgasında 3 kişi yaralandı
Bayram sabahı havaya ateş etti, çıkan aile kavgasında 3 kişi yaralandı
Bayram sabahı havaya ateş etti, çıkan aile kavgasında 3 kişi yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR

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