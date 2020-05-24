Bayram sabahı Giresun'da sokaklar boş kaldı
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Bayram sabahı Giresun'da sokaklar boş kaldı

Korona virüs tedbirleri kapsamında tüm yurtta olduğu gibi Giresun'da da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

Bayram sabahı Giresun'da sokaklar boş kaldı
24.05.2020 09:30 | Son Güncelleme: 24.05.2020 09:33

Korona virüs tedbirleri kapsamında tüm yurtta olduğu gibi Giresun'da da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Kısıtlamanın birinci günü olan arife gününde mazeretsiz sokağa çıkan bir vatandaşa 3 bin 180 TL tutarında ceza kesilirken, Ramazan Bayramı sabahı boş sokaklar dikkat çekti.

Ramazan Bayramı'nın birinci günü itibariyle görevli olunmadığı takdirde hiçbir sebep gösterilmeksizin sokağa çıkmanın yasak olduğu Giresun'da ekiplerin denetimleri kısıtlama süresince devam edecek.

Arife günü yapılan denetimlerde Erikliman uygulama noktası ve Bölge Trafik uygulama noktasında toplam 245 araçta kontrol edilirken, toplam 416 kişiye ise ikaz ve bilgilendirme yapıldı.Sokağa çıkma yasağı muafiyeti dilekçeleri değerlendirilen 34 kişiye sınırlı izin verilirken Vefa Destek Grupları tarafından 5 adresteki vatandaşların ihtiyaçları giderildi. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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