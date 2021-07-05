Bayram paraları ne zaman ödenecek? Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emekli ikramiyeleri Kurban Bayramı öncesi hesaplarda olması beklenirken "Bayram paraları ne zaman ödenecek? Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?" sorularının yanıtları merak edildi. Kurban Bayramı öncesi ödeme tarihleri ile ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan açıklama bekleniyor. Yeni emeklilerin de faydalanacağı ikramiyede ödemeler, maaş varisi olan dul ve yetimlere hissesi oranında yapılacak. Peki 2021 Emekli bayram paraları ne zaman yatıyor?

Bayram paraları ne zaman ödenecek? Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? sorularının yanıtları merak edildi. Zamlı emekli maaşlarının belli olmasının hemen ardından gözler ikramiyelerin yatırılacağı tarihe çevrildi. Yaşanan bu gelişmenin hemen ardından bayram ikramiyelerinin ne zaman yatırılacağı akıllarda yer edinmeye başladı. Peki, bayram paraları ne zaman ödenecek? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman, hangi tarihte yatacak? İşte merak edilen son gelişmeler...

BAYRAM PARALARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Kurban Bayramı arefesi 19 Temmuz Pazartesi. Bayramın birinci günü 20 Temmuz Salı günü idrak edilecek. 21-22-23 Temmuz Kurban bayramı tarihleri. Bayram Cuma günü sona erecek.

Kurban Bayramı ikramiyelerinin hangi tarihte yatırılacağı henüz netleşmedi. Kurban Bayramı arefesi 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geldiği için ikramiyelerin bu tarihten önce yatırılması bekleniyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri 1100 TL olarak belirlenirken; her yıl iki defa olmak üzere ödeme yapılır. Ödemeler maaşın alındığı banka ve PTT şubelerinden emeklilerin hesaplarına yatırılmaktadır.

ZAMLI MAAŞLAR

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Haziran 2021 dönemi enflasyon verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yılın ikinci yarısında yaklaşık yüzde 8,45 arttı. Böylece 6 aylık dönemde, yılın ilk yarısı için toplu sözleşme kapsamında yapılan yüzde 3'lük zam aşıldı. Bu nedenle yaklaşık yüzde 5,45'lik enflasyon farkı ödenmesi durumu ortaya çıktı.

Bu yılın ilk yarısında uygulanacak toplu sözleşme hükmü doğrultusunda memur maaşlarına yüzde 3 artış yapılması öngörülüyordu. Buna yüzde 5,45'lik enflasyon farkının eklenmesiyle memurlar, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin maaş ve aylık artışı yüzde 8,45 oldu.

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaş ve aylıklarını 15 Temmuz'da alacak.

Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları da yılın ilk 6 aylık enflasyonu oranında artacak. Bu oran yaklaşık yüzde 8,45'e karşılık geliyor.