Bayram öncesinde ziyaret ettiği evlat nöbetindeki ailelerin alkışlarıyla karşılandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bayram öncesinde ziyaret ettiği evlat nöbetindeki ailelerin alkışlarıyla karşılandı

Bayram öncesinde ziyaret ettiği evlat nöbetindeki ailelerin alkışlarıyla karşılandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu bayram öncesinde ziyaret ettiği evlat nöbetindeki ailelerin alkışlarıyla karşılandı.

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu bayram öncesinde ziyaret ettiği evlat nöbetindeki ailelerin alkışlarıyla karşılandı.

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, eşi Dürdane Beyoğlu ile birlikte Kurban Bayramı öncesinde HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetini sürdüren aileleri ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti. Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak için umutlu şekilde bekleyişlerini sürdüren ailelerle görüşerek bir süre sohbet eden Beyoğlu, ailelerin alkışları ve sevgi gösterisi ile karşılandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek bayramlarını kutlayan Başkan Beyoğlu, bu haklı mücadelelerinde sonuna kadar ailelerin yanında olacaklarını ifade etti. Başkan Beyoğlu'nun ilk günden bu yana kendilerine her konuda destek olduğunun altını çizen aileler kendisine teşekkür ederek karşılamada olduğu gibi alkışlarla uğurladı. - DİYARBAKIR

Bayram öncesinde ziyaret ettiği evlat nöbetindeki ailelerin alkışlarıyla karşılandı
Bayram öncesinde ziyaret ettiği evlat nöbetindeki ailelerin alkışlarıyla karşılandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Genç kızı sokakta darbeden saldırgan, kendisini yakalayan polisi yaraladı
Genç kızı sokakta darbeden saldırgan, kendisini yakalayan polisi yaraladı
Sokakta vahşet anları kamerada! Genç kızı tekme tokat döven zorba, müdahale eden polisi de yaraladı
Sokakta vahşet anları kamerada! Genç kızı tekme tokat döven zorba, müdahale eden polisi de yaraladı
Bayram öncesi feci kaza! 2 araca çarpan otomobil, ortalığı kan gölüne çevirdi: 17 yaralı
Bayram öncesi feci kaza! 2 araca çarpan otomobil, ortalığı kan gölüne çevirdi: 17 yaralı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Demir Fahrettin Koca Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Gülşen Düm Tek Tek Hakan Sabancı Neslihan Atagül
Spor Ali Koç Balotelli Mustafa Er Alper Yılmaz Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bayram öncesinde ziyaret ettiği evlat nöbetindeki ailelerin alkışlarıyla karşılandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 15:16:06. #1.14#

title