Bayram öncesinde kuru pastaya talep arttı

Bayram öncesinde kuru pastaya talep arttı Kuru pasta üreticileri, siparişlere yetişmeye çalışıyor Normalleşmeyle birlikte yasaksız bir şekilde geçirilecek olan Kurban Bayramı'nda kuru pastaya talep arttı.

Bayram öncesinde kuru pastaya talep arttı

Kuru pasta üreticileri, siparişlere yetişmeye çalışıyor

GAZİANTEP - Normalleşmeyle birlikte yasaksız bir şekilde geçirilecek olan Kurban Bayramı'nda kuru pastaya talep arttı. Gastronomi şehri Gaziantep'te kuru pasta üreticileri, tonlarca olan siparişleri yetiştirmeye çalışıyor.

Covid-19 pandemisinden etkilenen en önemli sektörlerden biri olan kuru pasta imalatçıları, normalleşme adımlarının ardından yasaksız bir şekilde geçirilebilecek olan Kurban Bayramı'nda yoğun bir mesai dönemine geçti. Gastronomi şehri Gaziantep'te kuru pasta üreticileri, fıstıklı, cevizli, fındıklı, sade, çikolatalı gibi birçok çeşidin olduğu ve Türkiye'nin her yerinden istenen siparişleri yetiştirmeye çalışıyor. Tonlarca olan siparişleri yetiştirmeye çalışan kuru pasta üreticileri, talep ve yoğunluktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"Kurban Bayramı'na kadar toplamda 5-7 ton arasında ürün yapacağız"

Pandemi nedeniyle ciddi anlamda sıkıntılar yaşadıklarını ve normalleşmeyle birlikte yasaksız geçecek olan Kurban Bayramı'ndan dolayı siparişleri yetiştirmeye çalıştıklarını ifade eden kuru pasta üreticisi Mahmut Can, günlük 500 ila 750 kilogram arasında üretim yaptıklarını ve Kurban Bayramı'na kadar 5 ila 7 ton arasında üretim yapacaklarını söyledi.

Türkiye'nin her yerinden siparişler aldıklarını da belirten Can, "20 yıldır bu işle uğraşıyorum. 10 yaşında bu işe başladım. İşlerimiz şuanda yoğun bir şekilde gidiyor. Kuru pastaya talep çok fazla. Bizde yetiştirmeye çalışıyoruz. 1-2 yıldır pandemiden dolayı tam anlamıyla bayramlar yaşamadığımız için işlerimiz düşüktü. Pandeminin azalması, normalleşme ve yasaksız bir şekilde geçireceğimiz kurban bayramından dolayı yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Siparişleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Günlük 500 - 750 kilogram kadar üretim yapıyoruz. Kurban Bayramına kadar toplamda 5-7 ton arasında ürün yapacağız. Genelde kerebiç, kurabiye, fıstıklı kurabiye, sade kuru pastalar olmak üzere çok sayıda kuru pasta üretimi yapıyoruz. Fiyatları ürüne göre değişiyor. Bayramın yaklaşmasıyla birlikte baya yoğun bir talep var. Sadece Gaziantep'ten değil başka şehirlerden de siparişler alıyoruz. Türkiye'nin her yerinden ve genellikle Diyarbakır, Batman gibi çevre illerden de çok sayıda sipariş alıyoruz. Sipariş usulüyle de çalışıyoruz, sıcak üretim yapıp tezgahta taze bir şekilde satışlar da yapıyoruz. Dediğim gibi işlerimiz baya yoğun ve bizde yetiştirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Demir