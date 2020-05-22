Bayram öncesi yoğun bakım servisinde Kovid-19 hastası bulunmaması sağlıkçıları sevindirdi
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Bayram öncesi yoğun bakım servisinde Kovid-19 hastası bulunmaması sağlıkçıları sevindirdi

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisindeki sağlık çalışanları, serviste yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası bulunmamasından dolayı ramazan bayramını sevinçle karşıladı.

22.05.2020 15:22 | Son Güncelleme: 22.05.2020 15:27

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisindeki sağlık çalışanları, serviste yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası bulunmamasından dolayı ramazan bayramını sevinçle karşıladı. Tulumlarının arkasında reanimasyon-3 yazan ve göğüslerinde Türk bayrağı olan sağlık çalışanları "yer gök inlesin" isimli şarkıyı seslendirdi.

Bayram öncesi yoğun bakım servisinde Kovid-19 hastası bulunmaması sağlıkçıları sevindirdi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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