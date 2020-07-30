Bayram öncesi valilikten son dakika kararı: Maske takma zorunluluğu getirildi
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Bayram öncesi valilikten son dakika kararı: Maske takma zorunluluğu getirildi

Bayram öncesi valilikten son dakika kararı: Maske takma zorunluluğu getirildi Kırıkkale'de maske takma zorunlu hale geldi Kırıkkale'de korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında tüm alanlarda maske takmak zorunluluğu getirildi.

30.07.2020 23:11 | Son Güncelleme: 31.07.2020 07:46

Bayram öncesi valilikten son dakika kararı: Maske takma zorunluluğu getirildi

Kırıkkale'de maske takma zorunlu hale geldi

KIRIKKALE - Kırıkkale'de korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında tüm alanlarda maske takmak zorunluluğu getirildi.

Kırıkkale'de İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Yunus Sezer başkanlığında toplandı. Toplantıda salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı. Daha önce şehrin belirli noktalarında maske takma zorunluluğu getirilen kentte son günlerde vaka sayısının artış yaşanması sonrasında Kurban Bayramı öncesinde il genelinde maske zorunluluğu getirildi.

"Tüm açık alanlarda ağız ve burnu kapatacak şekilde maske takılmasına karar verildi"

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen ve ülkemizde salgın riski olan korona virüs (Covid-19) hastalığının en temel özelliğinin; fiziksel temas, hava yolu gibi yollarla çok hızlı bulaşması ve enfekte insan sayısının çok hızlı artması olduğu, salgının yayılmasını engellemenin en etkili yolunun sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlaması olduğu, aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksiniminin artması sonucu vatandaşların hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin bozulmasına sebep olacağı gerekçesi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda, 24.06.2020 tarih 2020/37 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu kararımızda belli alanlarla sınırlı olan maske takma zorunluluğu tüm ilimizi kapsayacak şekilde, ilimiz sınırları içerisinde tüm açık alanlarda (bulvar, cadde, sokak vb.), kamu/özel kurum ve kuruluşları, her ölçekteki özel işyerleri, pazar yerleri, cami ve mescitler, toplu ulaşım araçları, ticari araçlar vb. kapalı alanlarda ağız ve burunu kapatacak şekilde maske takılmasının 31.07.2020 tarihinden geçerli olmak üzere zorunlu olmasına, maske kullanım kurallarına aykırı hareket eden kişilere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca 900 TL idari para cezası uygulanmasına oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

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Bayram öncesi valilikten son dakika kararı: Maske takma zorunluluğu getirildi

Kaynak: İHA

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